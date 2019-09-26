善耕365／「失智症長輩們的都很可愛」　專訪林靜姬社工

圖、文／善耕365

根據世界衛生組織估計，全球平均每 3 秒鐘就新增 1 名失智症患者。目前，根據台灣衛福部2017年12月調查，臺灣已超過 27 萬失智人口，65歲以上長者13人中就有1人罹患失智症，推估全國65歲以上老年人罹患失智症者共近27萬人。 預估未來平均一年將增加 1 萬人。失智症無法預期何時會發生，更有年輕化的趨勢，而非只是老年人的專利，預防與陪伴成為失智症最重要的課題。

此次善耕專訪聖若瑟失智症老人養護中心暨日間照顧中心(以下簡稱聖若瑟)的林靜姬社工，聖若瑟是天主教失智老人社會福利基金會所創立，於民國九十年開始服務失智症老人，在失智症照護這部分，已奠定下豐富的實務經驗，在基金會的推薦下，我們將跟隨林社工的角度與她第一線服務的經驗一同了解，應該如何陪伴與照顧失智症患者。

她從職場再次回到校園，只因為那最初的夢想

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林靜姬社工大學時並非社工系出身，她說：「自己是喜歡助人工作領域的系所，但在大學選填科系時亂填一通，最終去唸了德文系」。畢業之後也從事與社工無關的工作。談起從職場再次回到校園攻讀社工專業的她，會一頭栽入助人工作領域，轉機全是前公司面臨轉移大陸，獨留台灣的她也只需在家工作，這也讓她的人生多了一些空閒時間，此時，腳步慢了下來，也多了時間思考，腦中浮現大學時期想成為社工師的夢。於是，這個決定也讓她的人生開啟另一段新旅途，開始利用時間進修社工學分班，並努力考取社工師執照。

為何選擇與失智症者一同工作

林社工說當初對未來想服務的對象並未設限，只因當時有同學報名了照服員訓練課程，好奇心驅使下也一同報名，考量未來工作或家中有老人這些技能都可以派上用場。隨後，也因為實習的緣故，與聖若瑟結緣，她說：「我真得很喜歡失智症的長輩，雖然有時他們的情緒及行為不是很好理解，但再仔細去觀察，你會發現他們很可愛的地方，大多的行為都是有脈絡可循的」。即使實習結束，選擇繼續在聖若瑟擔任志工，一個禮拜都會花上半天時間陪伴失智長輩。冥冥之中似乎都安排好，考上證照後剛好基金會的居家服務業務有缺額，便進了基金會工作，並在106年轉任為聖若瑟的社工師。比起多年後的工作轉機，還不如說是骨子裡的助人血液一直指引著她前往社工這條路上更加貼切。(延伸閱讀：失智症大小事懶人包─第1堂課：認識失智症)

對林社工而言，擔任社工師最大的意義在於，能讓失智長輩們有滿足的笑容和良好的照顧品質，即使在生病之後也能開開心心過日子，看到長輩笑了，一切也都值得了。



失智症重要的判斷指標 ─「在忘記事情之後能不能回想起來」

雖然越來越多人知道失智症這個名詞，但對失智症有怎樣的狀況或行為都不是那麼清楚，有家屬會認為......

「是不是家中有人罹患失智症就會有遺傳的風險？」

「為什麼現在那麼多人罹患失智症？是不是飲食還是什麼地方沒注意到？」

「是不是失智症患者就會有攻擊行為？」

這些都是林社工在第一線服務時常遇到的問題，但事實上並非所有的失智症都是遺傳所造成，僅少數的機率。更多是大部的人會將老化與失智相提並論，但兩者天壤之別，如何辨別老化與失智，其實最關鍵的點就是「在忘記一件事情之後能不能回想起來」，能回想起來就是正常的老化，如果完全無法回想那就有可能是失智症，當然一旦有疑慮就盡速就醫，畢竟失智症尚未有藥物可以治療，只能透過預防與早期治療來延緩病情惡化。(延伸閱讀：失智症大小事懶人包─第2堂課：預防與飲食)

林社工說：「近來有發現打電話來詢問的民眾對於失智症的認知有一定的基礎，但在照顧層面就比較手足無措，甚至還有家屬會認為是不是只要送來機構失智症就會痊癒。」從這些疑問就能知道家屬們面對突如其來的疾病是非常慌張與無助，對於後續會遇到的問題與情況也不是那麼清楚。

情緒與表情對於失智症患者來說感受特別強烈

林社工說：「與失智症患者相處，其實和一般人相似，當你以禮相待，他們也會以笑臉回應你」。但有些照顧者會因為壓力，導致在照顧上會表現不耐煩的語氣與表情，而失智症患者可能在語言表達上沒辦法很清楚，但對於人的表情、情緒是很敏感的，所以在照顧上一定要讓他們感受到你的善意，此外，失智症患者可能無法理解你所表達的事情，所以照顧失智症患者真的需要足夠的耐心。

她舉了一個簡單的例子：「有時家屬今天給患者吃這個他可以接受，但隔天同樣的食物就被拒絕」，此時照顧者會認為患者是在故意找碴，心情也變得不愉快或煩躁，但可能只是患者當下沒胃口而已。這讓照顧失智症患者成為一種惡性循環，負面情緒壓力的來源。但林社工認為其實並非患者故意找碴，他們所作的行為都一定有它的道理，先不要急著去責罵，可以試著去了解背後的原因，可能真的不喜歡了，或者在與照顧者互動中，接受到不好的感覺所導致，所以在照顧上除了要有龐大的耐心外，更可以多方嘗試，找到患者可以接受的模式，才能讓照顧上比較和平。

當然，如果真的對照顧技巧或相關知識不清楚，林社工建議可以撥打電話給相關單位，都有提供免費的諮詢。此外，也有機構提供家屬支持團體，這樣的團體對於家屬來說是一個喘息、找到歸屬與同理，是一個充電的地方。畢竟失智症病程長達8-9年以上，在照顧患者的同時更要好好照顧自己，這樣才是長久之計。(延伸閱讀：失智症大小事懶人包─第3堂課：陪伴與關懷)

(原文來源:「失智症長輩們的都很可愛，只要你耐心用對方法去了解」─專訪林靜姬社工)