NCC調處授權費爭議　台中群健10月18頻道斷訊危機暫延



▲頻道代理商佳訊發函群健有線系統，終止頻道授權播送（圖／網友提供）



記者陳世昌／台北報導

年代集團董事長練台生旗下的頻道代理商「佳訊」、「東昱」共代理18個頻道，日前發函訂10月1日對台灣寬頻(TBC)旗下的台中群健有線電視系統停止授權，NCC(國家通訊傳播委員會)證實，已收到TBC申請授權費調處，依據過往慣例，調處期間任一方不得 任意斷訊，群健有線系統28萬收視戶的斷訊危機已暫時化解。



因為與TBC旗下5家有線系統群健、南桃園、北視、信和、吉元的2019年授權費商談一拖再拖無法解決，佳訊、東昱先後發函，預計於10月、11月分別對群健、南桃園、北視、信和、吉元停止授權，如果授權費協商仍無法有共識，將有16個頻道有斷訊危機，受影響總訂戶達74萬戶。



▲台中群健有線電視系統（圖／翻攝Google地圖）



首當其衝的群健原訂10月1日就要中止授權，NCC表示已受理雙方授權費調處案，目前調處會議時間還未定。

佳訊代理11頻道

年代新聞台、MUCH TV、東風衛視台、壹電視新聞台、壹電視綜合台(TBC未購買)、壹電視電影台(TBC未購買)、非凡新聞台、非凡商業台、Discovery旅遊生活台、迪士尼頻道、好萊塢電影台

東昱代理7頻道

三立新聞台、三立都會台、三立台灣台、MTV、彩虹頻道、NHK WORLD PREMIUM、高點電視台