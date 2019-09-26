NCC調處授權費爭議　台中群健10月18頻道斷訊危機暫延

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NCC受理授權費爭議調處　台中群健10月18頻道斷訊危機暫延

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▲▼頻道商發給群健有線系統下架同意書。頻道代理商佳訊發函群健有線系統，終止9個頻道授權播送（圖／網友提供）
▲頻道代理商佳訊發函群健有線系統，終止頻道授權播送（圖／網友提供）

記者陳世昌／台北報導

年代集團董事長練台生旗下的頻道代理商「佳訊」、「東昱」共代理18個頻道，日前發函訂10月1日對台灣寬頻(TBC)旗下的台中群健有線電視系統停止授權，NCC(國家通訊傳播委員會)證實，已收到TBC申請授權費調處，依據過往慣例，調處期間任一方不得 任意斷訊，群健有線系統28萬收視戶的斷訊危機已暫時化解。

因為與TBC旗下5家有線系統群健、南桃園、北視、信和、吉元的2019年授權費商談一拖再拖無法解決，佳訊、東昱先後發函，預計於10月、11月分別對群健、南桃園、北視、信和、吉元停止授權，如果授權費協商仍無法有共識，將有16個頻道有斷訊危機，受影響總訂戶達74萬戶。
▲▼台中群健有線電視系統（圖／翻攝Google地圖）
▲台中群健有線電視系統（圖／翻攝Google地圖）

首當其衝的群健原訂10月1日就要中止授權，NCC表示已受理雙方授權費調處案，目前調處會議時間還未定。

佳訊代理11頻道
年代新聞台、MUCH TV、東風衛視台、壹電視新聞台、壹電視綜合台(TBC未購買)、壹電視電影台(TBC未購買)、非凡新聞台、非凡商業台、Discovery旅遊生活台、迪士尼頻道、好萊塢電影台

東昱代理7頻道
三立新聞台、三立都會台、三立台灣台、MTV、彩虹頻道、NHK WORLD PREMIUM、高點電視台

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