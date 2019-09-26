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【2020春夏紐約時裝週】Selina與任容萱穿3.1Phillip Lim　性感與帥氣兼具

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紐約最值得期待的大秀之一少不了3.1 Phillip Lim，這次將男裝和女裝共同展現於本季秀場，更邀請到兩位重量級嘉賓，任家姊妹Selina任家萱與任容萱共同出席看秀，一起欣賞3.1 Phillip Lim 2020春季系列在探索時裝多元性的同時，不斷重新演繹3.1世界公民簡約、大氣的衣櫥風格。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這次3.1 Phillip Lim使用實用性的材質，年輕化的剪裁、輪廓、印花和色彩，男女裝相互呼應，又有著“顯著而細微”的差別，在實用性和誇張感之間強調了單品中一些戲劇性的元素，像是包款全新的輪廓、誇張的比例、創新的材質，也一如既往，從過往季別中汲取靈感。而且本季更加強調實用性，當面臨日常場合與特殊場合的轉換，，特別為女性打造的輕盈輪廓設計，強調無季節性；為男性打造的精緻套裝制服，展示硬朗的線條設計和服裝內裡的細節。皮革和具光澤的漆面材質創造了女裝柔軟的剪裁效果。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

印花設計中，運用了疊印技術創造出“不完美”的印花圖案，在服裝上往往被忽視的隱藏空間中尋找美感。女裝的印花靈感來源於 Andy Warhol 的雛菊，怪誕而抽象；男裝的印花靈感來源於美國現代主義藝術家Robert Rauschenberg的作品、久遠的公路旅行明信片和美國西部的景色，產生更多的敘述聯想。斜線細節被大量運用到女裝，烏干紗材質間的剪線印花延續自早春系列，也與配件上透明網格細節相互呼應。2020春季女裝的鞋履設計，包含了帆布鞋、穆勒鞋，並運用籠式和網格編織元素，飾以釘狀和環型裝飾。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Alexa是本季的重點鞋款，運用切割工藝解構；具有標誌性迴紋針設計的Alix系列，則新增了兩種款式——厚底涼鞋和涼拖鞋，鍊條背帶的Alix包款則在包型上進行了升級，並加入了磁鐵釦的細節；Odita網格包是Odita手袋家族中的新成員。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Selina與妹妹任容萱這次難得合體一起前往紐約看秀，兩人有默契地在機場時尚與看秀時都選擇了相同的色系，在3.1philliplim 秀上，兩姊妹身穿簡約黑白色造型，不約而同都選擇了米白色羔羊外套當作外搭，容萱還小露性感，將外套拉下露出黑色背心，Selina則是做個性編髮更多了帥氣！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

而機場時尚方面，容萱走酷帥的路線，蕾絲黑色背心小小地展現性感氛圍，搭配硬挺的黑色車線長褲，完全展現高挑好身材！ 容萱所配戴的Pashli Saddle迷你腰包，白色的正適合與黑色造型搭配，插入式金釦點綴出重點，小巧又好看，姐姐Selina在機場穿搭選擇了黑色蓬袖上衣搭配不規則拼接的百摺長裙，手上率性拿著白色Alix Soft Flap Clutch，這款原有附鏈帶可當作肩背包使用，也可以手拿更顯性格！

VOGUE也獨家邀請到任家姊妹打開這次隨身的行李箱，有潔癖的Selina帶著自己的枕頭、吹風機、還帶水溫溫度計，更妙的是還準備了海苔！另外妹妹任容萱為了實現姐妹的紐約野餐夢，把野餐組全都搬來了，香檳桶、香檳杯各種野餐組一應俱全，還有神秘的睡眠撲滿，來看看她們有準備了哪些有趣的小物！

※編輯：Sandy | 圖片：3.1Phillip Lim,CNI |

（完整文章請看VOGUE.com

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