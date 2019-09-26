網紅正妹自豪「扳倒連千毅的最後一根稻草」　前男友遭起底…竟是炫富名醫

▲正妹網紅芷芷不只挑起兩位直播主紛爭，還曾直播痛批名醫法保邱性無能。（圖／周刊王提供）

圖、文／周刊王

扳倒自稱是「亞洲直播天王」連千毅的最後一根稻草，是一名叫「芷芷」的網紅，據了解，芷芷在網路上當醫美代言人，自己也不避諱曾動過整形手術，但她對不友善的網友言行一向嗆辣，行事風格極端，評價兩極。

本刊獨家掌握，芷芷曾與超跑名醫、綽號「法保邱」的台南市立安南醫院耳鼻喉科主任醫師邱怡喬交往過，芷芷與其分手時，曾經聲淚俱下的開直播，痛罵邱炫富、有錢全都是裝出來的，當時直播人數一度衝6萬7千多人觀看，引起網路討論。

去年10月20日，芷芷在女性友人的陪伴下，控訴邱怡喬常在網路上PO名車、現金和名牌精品，高調炫富，但實際上根本就是空心大老倌，芷芷痛批：「他不但是空殼子，名車鑰匙都是在淘寶買的，日本旅遊照片也是向朋友借來的，不但是卡奴，還欠了一屁股債。」芷芷更驚爆邱是性無能，其敢怒敢言的個性，引起網友正反兩面留言。

▲敢愛敢恨的芷芷，曾在臉書上攻擊前男友、台南安南醫院耳鼻喉科醫師邱怡喬。（圖／翻攝芷芷臉書）

今年7月份，芷芷又PO出一段影片，並在底下留言：「拜託那個社會敗類私底下不要再做什麼見不得人的骯髒事，我早已找徵信社都調查好了，你醫生職位想保著就不要再開版或換名字繼續騙，我有辦法讓你醫生職位不保回家當媽寶。」似乎相當痛恨邱怡喬。

本刊調查，邱怡喬三不五時就會拿一大疊現金與滿天星手錶炫富，或是與名車合照，行事作風相當高調，2017年曾被爆料，與卡登實業少東妻子暗通款取，導致對方婚姻失和甚至對簿公堂，這次高雄治安大亂竟是因為他的前女友芷芷所引恐怕他也始料未及。

▲安南醫院耳鼻喉科醫師邱怡喬常在臉書上炫富，高調行徑卻被芷芷痛批都是假的。（圖／翻攝法保邱臉書）

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