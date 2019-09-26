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連千毅被關「禍首」照片曝光！網紅正妹：真的很賭爛連千腋　大仁哥賺到以身相許

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連千毅向警方供稱，因為一名網紅芷芷，在網路上抱怨引來筆戰，才會衍生事端。（圖／翻攝畫面）

圖、文／周刊王

高雄的直播主之亂，原本外界都以為是鄭又仁乾妹妹，在網路上向連千毅購買福箱不給退貨引起糾紛，但本刊追查發現，連千毅自己向警方供稱，是因為一名網紅在網路上抱怨，引來他的小弟西門慶要求刪文，鄭又仁路見不平聲援，意外和連的小弟隔空交火，才會引爆高雄連日來幾天來的火爆衝突。

本刊調查，這名女子臉書名稱叫「芷芷」，是名網紅正妹，目前她已經把引起事端的留言刪除，但本刊獨家取得、並還原她在本月15日在臉書上發文的內容，芷芷提到：「真的很賭爛連千腋，幾年前被他恐嚇過，到現在還是有人被威脅，開直播會不會被恐嚇要來拜訪我？反正我喝了酒，再開直播說是誤會，他大人有大量，會和我一個弱女子計較嗎？」

本刊取得芷芷臉書留言，還原整起引發事端的來龍去脈。（圖／翻攝畫面）

▲本刊取得芷芷臉書留言，還原整起引發事端的來龍去脈。（圖／翻攝畫面）

結果鄭大仁看到芷芷留言後贊聲：「免神經，咖小而已。」未料此舉引起連千毅的小弟西門慶的留言，請鄭男刪除留言，但芷芷卻又突然冒出：「有人被威脅要泡茶拜訪。」、「我想請問他怎麼不用道歉啊？每次都要逼人要來我家拜訪，這樣很不好耶，我沒有惹到他啊！」

此時連的小弟西門慶又回覆指：「這是多久的事情了何必提？無風不起浪，別惹事，我想應該是他身邊的人提醒妳，他本人沒空理妳。」也有網友留言：「整天被害妄想，腦袋是有事？」

但芷芷似乎不想罷手，還繼續留言：「我為何要當替死鬼？我真的好難過呀，難道無法溝通嗎？」沒想到此話一出，引起雙方隔空互嗆，西門慶再嗆鄭又仁：「我跟你不認識，你為了不知名的整容女子來嗆聲，你混很好的樣子？」鄭又仁不滿對方抬他老大名號出來反嗆：「咖小就是咖小，一年賺100億也他家的事，惹到不該惹的人。」

網紅正妹「芷芷」在網路上大方表示曾做過整形，行事作風兩極。（圖／翻攝畫面）

▲網紅正妹「芷芷」在網路上大方表示曾做過整形，行事作風兩極。（圖／翻攝畫面）

此時芷芷發現提油加火，事態越演越烈，趕緊留言道歉：「真的不好意思，起因是我，我只能夠以身相許了...。」鄭又仁回說與她無關，芷芷竟然還留言：「我的目的已達到...。」

連千毅如今被收押，鄭又仁也以35萬交保，兩派人馬怎麼想也想不到，連日來高雄的街頭暴力，甚至開槍砸車，逞凶鬥狠，全部都是這名女子引起，不但偵辦警方啼笑皆非，連千毅本人在看守所裡恐怕也想不到。

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