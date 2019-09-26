推動AI人才培育　「AI in智慧健康照護新觀點」高峰論壇10/3登場

▲AI人工智慧。（圖／達志／示意圖）

記者姚惠茹／台北報導

為了培育AI人才，經濟部工業局攜手資策會與AWS(亞馬遜網路服務)，10月3日將在台中金典舉辦「AI in智慧健康照護新觀點」高峰會議，針對AI系統應用，以案例分享、論述各產業現況，藉由不同領域的觀點，研擬趨勢應用為健康照護產業升級而努力。

根據統計，國內目前照護人力缺口已達1萬3000人，未來更有逐步上漲的趨勢，而台灣從2026年起，將邁入超高齡化社會，除了老年人健康照護問題外，勞動力不足的情況也逐步顯現，影響將擴及教育、長照及整體產業結構。

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對此，行政院優先提出「台灣AI行動計畫」，而資策會則同步回應政策理念，推動「AIGO智慧應用人才培育平台」以「產業出題、人才解題」作為主要方向，透過人才培育結合產業實際需求，將AI系統導入應用，並結合雲端科技服務，利用數位轉型與AI應用，打造最佳解決方案。

資策會在「AI人才培育」相關政策推動不遺餘力，希望透過建立培訓機構與議題研討，推動AI人才培育，這次「AI in智慧健康照護新觀點」高峰會議，便是攜手合作科技與雲端產業，希望透過共同培育各領域AI服務人才，以實現產業升級為目標。

高峰會將以關注健康照護相關議題為主，邀請到國家衛生研究院、中國醫藥大學、台灣受恩等各界專家學者，分享產業AI使用現況，並在醫療系統部分，邀請到中國醫藥大學附設醫院資訊中心副主任孫培然，以「打造AI Hospital 新紀元」提出未來醫院系統與AI整合概念，至於研究單位部分，國家衛生研究院群體健康所所長熊昭，將以「運用AI打造群體健康趨勢」為題，就提供長照產業應用概念提出論述，真正做到跨域合作。