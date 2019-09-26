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四鏡頭OPPO Reno2 10/15全台上市　雙色選擇、單機售價17,990元

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▲▼OPPO Reno2。（圖／記者邱倢芯攝）

▲四鏡頭OPPO Reno2預計於10月15日於台灣全通路上市。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

OPPO Reno亮相約半年就迫不及待地再推出第二代影像旗艦手機OPPO Reno2；此款新機擁有5倍混合變焦、20位數位變焦、極夜模式與Ultra Steady超級防手震等多項影像技術，為的就是要迎合現代人對於手機拍攝的高度需求。OPPO Reno2擁有四鏡頭設計，並提供深海夜光與薄霧粉雙色，單機售價17,990元，10月15日於台灣全通路上市。

Reno2與上一代Reno一樣擁有「海豚鰭」側旋升降結構，因此讓手機可擁有無瀏海、開孔的真全螢幕設計。

這次Reno2的最大特色，就在於其擁有四鏡頭的設計，4,800萬畫素超高畫質主鏡頭採用SONY IMX586感光元件，擁有1/2.0大感光面積、f/1.7大光圈和OIS光學防手震；800萬畫素超廣角鏡頭支援116°超大視野與超微距功能，不論風景、大合照或是微距拍攝都能輕鬆駕馭；1,300萬畫素長焦鏡頭藉由和主鏡頭與廣角鏡頭協作，實現從超廣角到長焦的5倍混合變焦，並支援最高20倍數位變焦；最後200萬畫素黑白風格鏡頭則透過模擬黑白膠片斑駁褪色效果。

▼OPPO Reno2800萬畫素超廣角鏡頭不僅支援116°超大視野，也同時兼具超微距功能。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Reno2。（圖／記者邱倢芯攝）

與上一代的Reno手機相比，Reno2的影像拍攝上再提升了一個新高度；像是在錄影功能上，過去的手機防抖功能並沒有設計的特別突出，因此畫面可能會隨著身體的震動而一震一震的；這次的Reno2的陀螺儀敏感度提升2-3倍，就是為了要讓拍攝呈現畫面可以更加穩定。

對於影音作品來說，聲音的錄製也相當重要，Reno2擁有三顆麥克風，可已做到更好的聲音降噪功能，進而讓拍攝出來的影片更貼近真實的場景。

此外，Reno2這次也打出了首支主鏡頭和前鏡頭都支援人像影片虛化功能的手機的口號，能讓你拍出自然的人像景深效果。

另一方面，OPPO也注意到了一般人對於電腦中的影像剪輯軟體不熟悉，以至於每每拍完幾段影片後，作品就直接「躺在手機中生灰」；為了讓這些影片能夠更好的被呈現，因此Reno2這次也內建了影像剪輯軟體，讓使用者可以更輕鬆的就剪輯自己所拍攝的影片。

而先前的Reno手機中，都已經搭載了「超級夜景」模式，就是為了讓使用者在低光源場景拍照時，依然能夠擁有清晰的畫面；不過這次的Reno2在夜拍模式上更加升級，並推出了「極夜模式」，利用獨立NPU人工智慧晶片，能分析不同光線環境中的噪點特徵，再運用獨家演算法將普通夜景模式成像時間縮短至2-2.5秒，降噪更快更精準。透過AI智慧還能進入「極夜模式」，針對單張照片提升亮度與降噪，即使只有月光依然可拍出清晰照片。

▼OPPO Reno2擁有四鏡頭設計。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Reno2。（圖／記者邱倢芯攝）

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