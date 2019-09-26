　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

iPhone慘從飛機摔出去　「60公尺高空墜地」1年後神奇找回還能用！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

iPhone慘從飛機摔出去　「60公尺高空墜地」1年後神奇找回還能用！（圖／翻攝自Facebook／Haukur Snorrason）

▲掉落的手機1年後失而復得，而且還能正常使用。（圖／翻攝自Facebook／Haukur Snorrason

記者李振慧／綜合報導

以往被認為是摔不壞神機的Nokia 3310近來似乎遇到了對手，一名攝影師去年在冰島南部搭乘飛機進行空拍時，手中的iPhone 6s Plus不慎被風吹落，慘從打開的窗戶跌落出去，沒想到1年多後手機竟然失而復得，更誇張的是當初明明從60公尺高空墜落竟然還可以使用。

攝影師史諾拉森(Haukur Snorrason)24日在臉書上表示，去年8月4日他在冰島斯卡夫塔河(Skaftá)上空飛行時，使用iPhone 6s Plus正在拍攝難得的冰河爆發奇景，手機一不小心被風吹落慘墜60公尺，當時他想，下方正在爆發洪水加上道路崩裂，掉下去的手機應該是再也沒機會拿回來了。

13個月後，史諾拉森本月意外接到一通電話得知，有徒步旅行探險者撿到他的iPhone，該手機剛好掉落至一片苔蘚群上，而且在經過當地一年多嚴酷氣候的洗禮後，打開竟然還能用，就連當時拍的影片也都完好，他表示，「這個地區的苔癬群很厚，可以長到30公分高，這是我認為手機沒有摔壞的原因。」

影片中可以看到，原本正在空拍冰川奇景的手機，下一秒突然失速掉落，好不容易落地後，手機竟然還在正常拍攝，畫面停在晴朗的藍天與太陽。史諾拉森表示，這支iPhone不但可以上網，還可以像以前一樣發送照片和影音，唯一的損壞是，雖然還是可以打電話，但別人會聽不清楚他的聲音。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
快訊／將接台北市副市長！黃珊珊證實獲徵詢：樂意幫忙
男嬰發黑亡…名醫哭了！她曝「子宮破裂3原因」怒：醫生不是神
看完大港開唱　韓國瑜：沒想到竟如此粗俗、下流不堪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蒙面男闖家中威脅愛妻性命　超狂屋主「1打4」雙刀擊退歹徒

走失4年意外在700公里處尋回！　他激動擁抱愛犬：生命再度完整了

和女兒吵架引獸性？！　她慘遭自己養的2鬥牛犬圍攻爆血身亡

他在公共場合爽來一根　慘被店老闆用「滅火器噴臉」霸氣滅菸

18歲女上網找糖爹卻遇到真愛　約會4次「錢都不要了」決心下嫁

朋友聚會下體莫名連硬36小時　他痛到崩潰就醫：差點整根壞死

為「通烏門」作證　吹哨人同意有條件會見美國會議員

辣妹逛超市被保全要求「脫衣驗身」　她霸氣全脫還自己清白！

斷片姊酒醒身旁躺陌生男　送客後開手機…見「羞恥浪蕩片」驚覺被性侵！

性侵勒斃5歲養女…印尼3母子嫌不夠　棄屍河畔「屍前亂倫」

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

周杰倫真人秀邀7大咖當嘉賓！　地表最狂名單有五月天、林俊傑

為「通烏門」作證　吹哨人同意有條件會見美國會議員

辣妹逛超市被保全要求「脫衣驗身」　她霸氣全脫還自己清白！

斷片姊酒醒身旁躺陌生男　送客後開手機…見「羞恥浪蕩片」驚覺被性侵！

性侵勒斃5歲養女…印尼3母子嫌不夠　棄屍河畔「屍前亂倫」

「最高法院是錯的」強生暫停國會5周失敗　復會吵到崩潰

瑞典罷課少女維護氣候激勵400萬人上街　獲另類諾貝爾獎

快訊／吹哨人檢舉「通烏門」內容解密　最快周四公布

iPhone慘從飛機摔出去　「60公尺高空墜地」1年後神奇找回還能用！

孕媽緊急剖腹…嘸錢付385萬醫藥費　杜拜醫院「拒讓女嬰出院」！

英研究：最補水分的飲品不是水　「含糖、脂肪」更好！

為「通烏門」作證　吹哨人同意有條件會見美國會議員

講N遍不聽！過敏兒挖鼻孔狂流血　媽「特製吸血口罩」羞恥爆：再挖啊

辣妹逛超市被保全要求「脫衣驗身」　她霸氣全脫還自己清白！

泰國將對「含糖飲料」加倍徵稅！台灣難跟進　官員曝原因

下班注意！北北基宜續發「大雨特報」　氣象局示警：晚上雨更大

寵物雲免費寵物健檢！　竹東、新豐店好康優惠等你拿

黃珊珊入柯市府接副市長　傳鄧家基將轉任悠遊卡董事長

民進黨議員要求「承諾不請假」！韓國瑜跳針答：目前沒有請假計畫

解密狗狗貓貓！　寵物雲「一對一諮詢」幫助奴才貼近毛孩

觀護盃／陳懷安戒飲料瘦4公斤　外線求穩盼發光

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

國際熱門新聞

23歲辣網紅陳屍的沙發　成「熱..

人妻毆死小三　水泥封屍藏家5年

犄角插腦刺喉嚨　盤羊長大就自殺

被屁孩闖入劫色　辣妹：擔心孩子..

美參議院外委會通過《台北法案》

鋪路工驚見罕見白松鼠　追進樹林..

辣妹新買潮流褲　口袋拉出「咖啡..

姐嫉妒妹太正！捅189刀還割耳..

和女兒吵架　女主人遭2鬥牛犬咬..

墨爾本市中心驚傳自殺式炸彈攻擊

美國會通過香港法案　可制裁侵權..

老媽死了4個月　女兒藏屍地下室

2歲小妹「漏斗型畸形頭＋蹼型腳..

警開特斯拉追嫌犯！車沒電追緝失..

更多熱門

相關新聞

A+虎媽遭「無差別攻擊」　控警「低頭滑手機」

北市1名理財部落客在臉書上PO文在台大商圈吃飯遭遇「無差別攻擊」，更指控派出所值班警員在滑手機，2分鐘後才抬頭處理案件，直到後面備勤警員出面陪同回現場，且建議先去就診後返回警所完成報案。

手機壞了！買iPhone11寵妻…神展開

日本10大熱賣手機iPhone 11系列佔7席　iPhone 8穩居最暢銷！

掏2X張千鈔買iPhone 11！他問俗氣嗎網秒勸

想換新手機！17歲少女傻開房...被襲胸嚇哭

關鍵字：

iPhone手機Haukur Snorrason冰島iPhone 6s Plus

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

身分證含1與0　吃Buffet半價

酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭用途

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層奢華內部曝

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

超兇深V海軍正妹爆紅！她苦笑：私訊爆啦

首胎產女！婆逼「不准減肥」拚生男　結果變死胎

高雄環保檢舉達人　7個月賺67萬

雷／王瞳熱吻馬俊麟…PTT黑特狂轟

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面