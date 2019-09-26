iPhone慘從飛機摔出去　「60公尺高空墜地」1年後神奇找回還能用！

▲掉落的手機1年後失而復得，而且還能正常使用。（圖／翻攝自Facebook／Haukur Snorrason）

記者李振慧／綜合報導

以往被認為是摔不壞神機的Nokia 3310近來似乎遇到了對手，一名攝影師去年在冰島南部搭乘飛機進行空拍時，手中的iPhone 6s Plus不慎被風吹落，慘從打開的窗戶跌落出去，沒想到1年多後手機竟然失而復得，更誇張的是當初明明從60公尺高空墜落竟然還可以使用。

攝影師史諾拉森(Haukur Snorrason)24日在臉書上表示，去年8月4日他在冰島斯卡夫塔河(Skaftá)上空飛行時，使用iPhone 6s Plus正在拍攝難得的冰河爆發奇景，手機一不小心被風吹落慘墜60公尺，當時他想，下方正在爆發洪水加上道路崩裂，掉下去的手機應該是再也沒機會拿回來了。

13個月後，史諾拉森本月意外接到一通電話得知，有徒步旅行探險者撿到他的iPhone，該手機剛好掉落至一片苔蘚群上，而且在經過當地一年多嚴酷氣候的洗禮後，打開竟然還能用，就連當時拍的影片也都完好，他表示，「這個地區的苔癬群很厚，可以長到30公分高，這是我認為手機沒有摔壞的原因。」

影片中可以看到，原本正在空拍冰川奇景的手機，下一秒突然失速掉落，好不容易落地後，手機竟然還在正常拍攝，畫面停在晴朗的藍天與太陽。史諾拉森表示，這支iPhone不但可以上網，還可以像以前一樣發送照片和影音，唯一的損壞是，雖然還是可以打電話，但別人會聽不清楚他的聲音。

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