50輛捷安特排排放！迅達電梯動員組裝...贈「台北家扶基金會」為弱勢童送暖

▲▼台灣迅達股份有限公司捐贈50台自行車給台北家扶中心。（圖／台灣迅達提供，下同）

記者戴若涵／台北報導

對許多弱勢家庭的小朋友來說，擁有一台屬於自己的自行車，可說是一個奢侈的夢想！瑞士迅達電梯日前特地向捷安特訂購50台自行車，並透過全台員工溝通日組裝，要捐贈給台北家扶基金會，替這些孩子圓夢。

瑞士迅達電梯日前訂購50台捷安特自行車，在25日的年度全台員工溝通日中做愛心！員工須過關斬將以獲得自行車零組件，同時也增進團隊合作與體驗企業社會責任的的重要性。

活動中只見許多擅於裝修電梯、電扶梯的師傅在這天轉起板手，安裝一部部腳踏車，用粗糙但溫暖的手安穩地鎖上每個象徵安全的螺絲，安裝上踏板，希望這些自行車可以鼓勵孩子腳踏實地，勇敢邁進踏出生命的一片天，也於活動結束時，將50台愛心自行車送到台北家扶基金會，透過基金會轉送給弱勢家庭的孩子，協助圓夢。

對此，迅達電梯總經理潘雷諾表示，迅達以一個瑞士外商在台灣深耕35餘年，提供安全可靠的高端產品，也將在地的社會責任放在心上，2019年與捷安特合作，希望能透過家扶對需要的家庭傳遞關懷，擴大對台灣社會回饋。而捷安特的技師張瑋晨與陳柏元，也代表出席這場感人的捐贈儀式。

針對迅達動員職員們一起做愛心一事，台北家扶中心主任謝曉雯說，十分感謝迅達電梯熱心公益，會將這50台自行車送給最需要的家庭。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

子宮破裂20cm！嬰臉發黑亡母命危...院長10萬、主治醫20萬交保



不滿質詢抽籤！陳致中猛酸「沒必要這麼孬」...諷韓國瑜4關鍵字：混跑騙推



韓國瑜照稿唸30mins！綠議員林宛蓉不耐煩喊：市長報告太久了