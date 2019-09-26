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台灣不孤單！4友邦聯大上公開挺台：懷抱民主的國家有權屬於聯合國

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▲4位友邦元首在聯合國大會中發聲挺台。（圖／翻攝自外交部臉書）

▲4位友邦元首在聯合國大會中為台灣發聲。（圖／翻攝自外交部臉書，以下同）

記者呂欣玫／綜合報導

繼索羅門、吉里巴斯與台灣斷交後，國安會23日表示，北京當局正無所不用其極地介入2020年台灣選舉，年底前不排除再斷我1至2個邦交國。不過，自聯合國大會23日開議以來，仍有4位友邦元首出面為台灣發聲，外交部更將談話重點整理成金句，讓網友直呼「謝謝友邦的仗義及外交部的努力」、「中華民國（台灣）不孤單！！」、「謝謝台灣友邦發聲支持台灣加入聯合國」。

外交部26日透過臉書表示，在聯合國大會開議首日，聖文森總理龔薩福即在全民健康覆蓋高階會議上為台灣發聲。龔薩福表示，創新的項目之一，就是要持續與在聖國服務的政府及非政府組織醫療團合作，「其中最為傑出的，就是來自古巴與台灣政府派遣的醫療團。」

▲4位友邦元首在聯合國大會中發聲挺台。（圖／翻攝自外交部臉書）

外交部指出，25日在聯合國大會總辯論上場的3位友邦元首，也發言聲援台灣加入聯合國。瓜地馬拉總統莫拉雷斯表示，相信所有國家、特別是懷抱民主及聯合國宗旨的國家皆有權屬於這個偉大的組織，「我們認為中華民國（台灣）的經驗及能力，能為強化聯合國及其專門機構的多邊主義做出貢獻。」

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世指出，「我們深信台灣對聯合國『2030永續發展議程』的全面落實至為重要」；帛琉總統雷蒙傑索也說，帛琉從與台灣的夥伴關係，瞭解台灣對「永續發展目標」所作強而有力的承諾，以及其平等及有尊嚴參與「2030年議程」的進程，將更強化實現此議程的全球努力。

▲4位友邦元首在聯合國大會中發聲挺台。（圖／翻攝自外交部臉書）

▲4位友邦元首在聯合國大會中發聲挺台。（圖／翻攝自外交部臉書）

外交部最後於Hashtag強調，落實永續發展目標不遺漏任何國家，並呼籲聯合國遵守普遍原則。對於友邦在聯大中發聲挺台，網友留言表示，「謝謝友邦的仗義及外交部的努力」、「中華民國（台灣）不孤單！！」、「謝謝台灣友邦發聲支持台灣加入聯合國」。

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