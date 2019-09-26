核潛艦壞4年待維修　美國防部長仍大讚備戰能力佳

▲諾福克海軍基地位於維吉尼亞州諾福克的一處軍港。（圖／拍攝自維基百科）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）25日視察諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk），稱讚洛杉磯級核動力攻擊潛艦「波伊西」號（USS Boise，SSN-764）的備戰能力，但是自從2015年後就再也沒有部署過，更在2016年被認證為失去作戰能力。

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，從2008年到2018年之間，美國海軍對攻擊潛艦在維修延誤與閒置上耗時10,363天，花費了高達15億美元（約台幣466億元），用來維修沒有作戰能力的潛鑑。美國海軍發言人康乃爾（Jodie Cornell）表示，「從2015年以來波伊西號已經有4年不曾部署。」

波伊西號等不到維修處於困境狀態，加上美國海軍人力不足艦艇維修進度落後，軍方只好把波伊西號等潛艇送往私人船廠修理，造成成本上的增加。康乃爾表示，「波伊西號可能會在2020年春天送修，軍方目前正在和船廠談維修合約。」

根據《Daily Press》報導，波伊西號正等著被送往紐波特紐斯船廠（Newport News Shipbuilding）進行維修。紐波特紐斯造船公司總裁詹妮弗.博伊金（Jennifer Boykin）表示，「我們對於海軍未來艦隊方面發揮著至關重要的作用。」感謝部長花時間來參觀船廠，並給予合作的機會，這將成為未來國家安全戰略的核心內容。