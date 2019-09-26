女人的戰爭！高雄質詢藍綠營爆扭打　陳美雅、高閔琳一旁開小框狂飆互毆

地方中心／高雄報導

高雄市議會26日召開第三屆第二次定期大會，而在民進黨質詢時，議員鄭孟洳要韓國瑜辭職專心選舉，隨後還送上辭職書要他簽名，但卻遭到國民黨團阻擋，雙方衝突瞬間引爆。就在雙方吵成一團的同時，綠營議員高閔琳及藍營陳美雅也在一旁激烈口角，最後甚至互相推打，在場其他議員見狀也紛紛湧上護航，場面相當混亂。

▲高雄市議會質詢藍綠爆衝突，高閔琳、陳美雅在一旁飆罵互毆。（圖／記者賴君欣攝）

民進黨團在這次會議中先發質詢，而議員鄭孟洳一登場就砲火全開，先是要韓國瑜保證未來的總質詢「不要請假」，但見到韓國瑜未做出承諾，便開始砲轟市長根本無心市政，要他「辭掉市長專心的去選舉」，還拿出預先準備好的辭職書要韓國瑜簽名。

▲高雄市議會質詢藍綠爆衝突，高閔琳、陳美雅在一旁飆罵互毆。（圖／記者賴君欣攝）

此舉一出，國民黨團見狀立刻湧上阻止，雙方衝突瞬間點燃，而在混亂中辭職書還被折成兩半。此外，引人注意的是，雙方吵成一團的同時，綠營議員高閔琳及藍營陳美雅也在一旁激烈口角，2人不斷指著對方飆罵，陳美雅講到激動之處更是動手推了高閔琳一把，而高閔琳也不甘示弱，隨即出手還擊，2人差點扭打在一起，但立刻被其他議員阻止，才沒讓這場女人之戰繼續擴大。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

議員質詢先抽籤！黃捷沒入保障名單 臉書怒批：議會史上最丟臉的一天