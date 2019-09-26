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單靠環境光就能自主發電！　工研院攜手台塑打造染敏電動窗簾　

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▲染敏電池應用電動窗簾　工研院攜手台塑打造沙崙染敏試量產線。（圖／記者姚惠茹攝）

▲染敏電池應用電動窗簾。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導　

工研院今（26）日在「2019台灣創新技術博覽會」永續發展館中，展出與台塑研發的染敏電池技術打造出的染敏電動窗，有別於傳統太陽能板，工研院研發的染敏電池技術只需要靠三根蠟燭的弱光就能產生電力，適合低照度環境應用，並與台塑規劃出首款商業化產品「染敏電動窗簾」。

工研院研發的染料敏化電池為新型第三代太陽電池，主要特色在發電門檻低、可撓化、輕量化、低成本及技術100%掌握等4大優勢，即使在室內照度約200流明的弱光環境，染敏電池依舊能產生電力。

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工研院10年前就開始研發染敏電池，目前已攜手台塑進駐沙崙智慧綠能科學城，打造年產量12萬片的新一代染敏電池小型試量產線，產品應用方向包括室內感測器、攜帶式電器的充電輔助品等，未來期望以弱光發電創新技術，帶動產業切入新能源市場版圖。

▲染敏電池應用電動窗簾　工研院攜手台塑打造沙崙染敏試量產線。（圖／記者姚惠茹攝）

▲染敏電池。（圖／記者姚惠茹攝）

工研院綠能所太陽光電組長林福銘表示，工研院不但掌握超過40件的染敏電池專利，而且從材料、製程、設備等上下游技術也完全由工研院一條龍包辦，在技術的掌握上已經可以做到完全自主，同時與台塑及設備商進行各式創新生產設備的設計及開發，成為台灣廠商投入量產的最大助力。

林福銘表示，台塑研發的「染敏電動窗簾」有別於市售電動窗簾，只要利用環境光源就能自主發電，讓使用者完全不花一毛電費，其發電原理是利用窗簾上安裝的染敏電池，透過回收室內日光燈，或是窗邊的太陽光進行發電，再搭配儲能系統，達到100%自主供電，期望打入民生應用市場。

林福銘表示，感測器的電力需求則是染敏的另一項主要應用，因為根據國際研究調查機構IDC預測，今年全球圍繞物聯網衍生的商機逼近1兆美元，而感測器是物聯網關鍵元件，傳統上解決感測器的電力只能透過儲能電池，若搭上染敏電池光資源回收發電的特性，將可大幅提升感測器的使用時間，並不受電池壽命的侷限，促使染敏電池搭配感測器未來發展潛力無窮。

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