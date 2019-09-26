部落客A+虎媽遭「無差別攻擊」　控警「低頭滑手機2分鐘」才受理報案

▲女子到警所報案遭人攻擊傷害，但卻指控值班警員滑手機且不耐煩。（圖／畫面翻攝臉書《A+虎媽》）

記者邱中岳／台北報導

北市1名知名理財部落客，在臉書上PO文在台大商圈吃飯遭遇「無差別攻擊」，更指控派出所值班警員在滑手機，2分鐘後才抬頭處理案件，直到後面備勤警員出面陪同回現場，且建議先去就診後返回警所完成報案。

曾經是名專業行銷人的虎媽，常常在臉書、部落客分享投資理財經驗，25日晚間她PO文說，24日晚上6時許，與妹妹相約在公館吃飯，但突然遭1名女子持鈍器攻擊，且狂毆她的頭部，店長事後關心說，「這個女的常出現，疑似精神狀況不穩。」

虎媽致電告知丈夫，丈夫也立刻要虎媽報警處理，但虎媽說，「思源街派出所執勤員警低頭滑著手機，我們站在勤值台前近2分鐘」，直到其他警員出聲他才抬頭，且過程中對方仍低頭滑手機。

▲警方對此表示，案件完全依法受理，且並無不耐煩、態度不佳等問題。（圖／畫面翻攝臉書《A+虎媽》）

虎媽指出，因不了解備案、報案之差別，所以也詢問值班警員，但當時值班的警員低頭滑手機外，僅向虎媽表示「你是要備案還是報案？」還一副不耐煩的樣子，讓虎媽當下覺得失望與心寒。

事後1名備勤警員出面，主動陪同前往現場調閱監視器，也要虎媽先去派出所驗傷後再返回派出所辦案，並且陪同完成報案，事後打給朋友才知道備案只是有紀錄，但無任何法律效益，所以決定提告傷害。

對此警方表示，當時值班的警員在值班台查詢資料，報案人進入後也主動詢問是要備案或報案，並無態度不佳的問題，值班警員也替報案人受理完成報案，且備勤同仁陪同前往調閱監視器，最後受理報案並提供三聯單。



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