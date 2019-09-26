頻道系統大戰NCC無解！雙北13萬戶22頻道10月斷訊危機逼近

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頻道系統大戰突顯NCC無解！雙北13萬用戶22頻道10月斷訊危機逼近

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▲▼東森電視、來電視25日晚間開始在畫面上預告10月1日起停止供應節目訊號給「北都數位有線電視」系統。（圖／網友提供）
▲無視NCC主委出馬調處，東森電視25日開始在畫面上預告10月1日起停止供應節目訊號給「北都數位有線電視」系統。（圖／網友提供）

財經中心／綜合報導

大享、浩鳴、優視三家頻道代理商，因2018年頻道授權費爭議，台北市「北都」、新北市「全國 」，合計13萬收視戶10月1日面臨22個頻道斷訊危機，由於雙方堅持不下，協商一再破局，直到斷訊前一刻，NCC仍在強力介入調處，連主委陳耀祥都親自出面主持協調會還是沒用。據了解，26、27日連著2天，NCC仍主動邀雙方再談。

NCC平台處副處長蔡國棟表示，在最後一刻斷訊發生前都不會放棄化解的可能性，希望雙方能以觀眾權益優先，坐下來解決問題。

業者打臉NCC主委 協調破局
不過爭議雙方對NCC主委介入的協調會「很不給面子」，25日晚間東森電視、緯來電視已開始在畫面上以圖卡或文字跑馬，預告將在5日後的10月1日停止供應節目訊號給「北都數位有線電視」系統。

▲▼東森電視、來電視25日晚間開始在畫面上預告10月1日起停止供應節目訊號給「北都數位有線電視」系統。（圖／網友提供）
▲緯來電視25日在畫面上預告10月1日起停止供應節目訊號給「北都數位有線電視」系統。（圖／網友提供）

北都有線系統董事長林冠羽表示，雖然無法同意3家代理商MG10的要求，但已經願意退一步，提出最有誠意的付費方案，但對方仍不同意。據了解，北都的誠意方案是願意以實際戶數百分百付版權，較一般同業行規的打6折多出4成。但3家代理商仍不鬆口。

新聞小辭典：什麼是MG15、MG10？
最低保證戶數Minimum Guarantee15％，簡稱MG15；Minimum Guarantee10％，簡稱MG10。有線電視新加入經營的系統，在購買頻道版權時的最低保證戶數(最低消費額)，通常以該經營區內行政戶數為基準，再乘以MG%，來做為版權收費起跳價格。

北都、全國低價搶客 做無本生意
3家代理商認為，北都、全國以不合理低價搶有線電視客戶，甚至還用送的不用錢，做無本生意。這些都造成正常經營的系統業者客戶流失，進而要求減少版權費支出，所減少的部份當然要由這些惡性競爭者負責。

雙方各有立場互不退讓，北都、全國都已向公平會檢舉這3家頻道代理商違反公平法，但公平會裁決時間緩不濟急，NCC緊急邀約雙方當事人再進行協商，10月1日是否真的會斷訊？會有多少頻道訊？目前仍無法確定。

▲▼北都有線電視向公平會檢舉據悉，全國數位、北都已向公平會提出檢舉，富邦集團聯合旗下頻道代理商大享多媒體有限公 司(下稱大享公司)、優視傳播股份有限公司(下稱優視公 司)、浩鳴股份有限公司(下稱浩鳴公司)，以聯合行為妨礙 有線電視系統台自由競爭，刻意以無正當理由之差別待遇對待 新進跨區業者。（圖／翻攝公文）
▲北都有線電視向公平會檢舉頻道代理商大享多媒體有限公司、優視傳播股份有限公司、浩鳴股份有限公司，以聯合行為妨礙有線電視系統台自由競爭，刻意以無正當理由之差別待遇對待 新進跨區業者。（圖／翻攝公文）

NCC發言人蕭祈宏說，在有線電視過去這麼多年的歷史中，之前從來沒有發生過這種情況。NCC認為10月要斷訊，這是頻道代理商單方面的想法，「頻道下架仍需由系統商提出申請，且NCC審核同意之後，才算完整程序。

全國堅持不下架 要NCC為開放政策負責
全國數位有線系統董事長李光漢強調，「我們是絕不會簽下架同意書，因為這22個頻道都是主流頻道，是不可取代的頻道，比如這次要停東森電影台、新聞台、緯來電影台，下架後就沒有可以取代更換的了。NCC在審核下架申請時，你拿掉一個電影台要遞補另一個電影台，讓觀眾權益不致受損，不是說隨便拿一個頻道來更換就可以。」

請繼續往下閱讀...

全國節目部副總田馨表示，「我們有釋出善意，願意比照同業以暫付款方式一次付107、108年兩年費用。同業還沒人付108年的版權費，但我們願意先付，我們也回文『優視』，支票也寄給對方，可惜對方回函說不接受，堅持要MG10。」
▲▼全國數位有線電視總公司（圖／記者黃克翔攝）
▲全國數位有線電視總公司（圖／記者黃克翔攝）

李光漢認為，全國數位已經經營到第5年了，MG要到第幾年？如果經營到第10年還跟要拿MG，沒有這個道理，經營成本都比別人高，這叫什麼經營？你們要MG可以同意，但要有個期限嘛！不能說只要不符你的規則，永遠都要MG，就算沒有達到戶數難道要20年都MG！

李光漢認為，「這3家代理商都有富邦凱擘色彩，我們在競爭區，他認為我們在搶客戶，所以用這MG10方法。但是這執照不是我們搶來偷來的，是NCC開放競爭的政策，要追究是不是要追究NCC的無能？這是國家政策不是嗎？不能說因為這政策拿我們來當犧牲品。」

22個發出「下架同意書」的頻道

大享代理頻道
東森電影台、東森綜合台、東森新聞台、東森財經新聞台、東森幼幼台、東森洋片台、東森戲劇台、緯來體育台、緯來日本台、緯來電影台、緯來綜合台、緯來戲劇台、緯來育樂台

優視代理頻道
MOMO親子台、國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台、衛視西片台、FOX頻道、衛視合家歡(STAR WORLD)

浩鳴代理頻道
龍祥電影台、Z頻道

ET快訊
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