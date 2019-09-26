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幼女逛百貨公司「嬰兒突醒爆哭」！家長怒瞪：吵到小孩睡覺　媽反帥氣擊落

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▲哭泣,難過,悲傷,傷心,大哭,寶寶,嬰兒,哭鬧。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名小嬰兒原本在百貨公司睡覺，卻突然醒來大哭。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

每個人都心疼自己的小孩，不過指責別人前還是先三思為上。一名媽媽日前帶女兒逛百貨公司，女兒練習走路時經過一名睡著的嬰兒，嬰兒恰好突然醒來大哭，引得對方家長不滿嗆聲。不過原PO卻不想就此吞下，她認為要睡覺應該回家睡，霸氣反擊讓對方秒閉嘴。

「拒當恐龍家長！所以我不忍氣吞聲！」一名媽媽在臉書「爆怨公社」中抱怨道，她日前帶女兒去逛百貨公司，由於小孩正在學走路，老公也跟後面顧著。沒想到他們經過一位小嬰兒的身邊後，嬰兒突然醒來大哭，引來對方家長不爽，怒瞪一眼嗆「吵到我女兒睡覺了。」

請繼續往下閱讀...

原PO這時滿臉問號，雖然老公要她不要跟這種人計較，但幼教出身的她，認為應該要對方知道自己錯在哪，便立刻回瞪反擊，「小孩在睡覺可以帶回家，而不是嫌別人的孩子吵到你的小孩。」對方似乎自知理虧，也秒安靜不再回嘴。

▲▼生活消費 信義商圈 微風南山 百貨公司。（圖／記者屠惠剛攝）

▲百貨公司人來人往，多少都一定會發出聲音。（示意圖／記者屠惠剛攝）

媽媽認為，在百貨公司怪別人小孩發出聲音，實在是件很令人傻眼的事，「這樣在講話的人不就通通要閉嘴？」而且若自己最後默默吞下，也怕帶給女兒不好的榜樣，以後如果在學校被欺負恐會不敢出聲，「對方捨不得小孩，我也捨不得我的孩子，況且今天做錯事的是別人，為什麼要白白被罵？」

貼文一出，網友們讚聲一片，「她以為百貨公司是她家喔」、「千錯萬錯都是別人的錯」、「怕吵就關在家不要出門」、「有事嗎那位家長」、「不會回家睡覺？裝好氣密窗，睡好睡滿」、「他女兒比較適合在真空狀態睡覺，一般環境怎麼可能完全沒聲音」。

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