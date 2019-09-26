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私菸案新進展！關務署首波將針對旅客開罰　「林家如」是否在內受關注

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▲▼財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部關務署最慢明（27）日將會針對，國安人員、華航總統專機私菸案「自然人」的部分進行第1階段處分，這階段是針對未涉及刑責的人員、機上旅客15人先進行開罰。

關務署週一（23）面對時代力量立委黃國昌以及外界對私菸案的關心，發布各界所關心私菸案對自然人裁處部分，台北關已取得檢察官不起訴、緩起訴之人員的刷卡及訂購明細等資料，刻辦理後續行政調查程序，將儘速於週五（27日）前完成行政調查程序並核發處分書。

請繼續往下閱讀...

關務署強調，明日第1階段要處理的15人是「旅客」的部分，也就是檢調不涉及刑責的18人中，其中有3人因為只有帶1條菸入關，所以並無違法；其他15人則在則是攜帶超量入境，但是15人中有些則有申報，也非全部都會開罰。

另外，開罰的方式是依據菸酒管理法第45條，入境旅客隨身攜帶菸品超過免稅數量，未依規定向海關申報者，超過免稅數量的菸由海關沒入，每條處分500元罰鍰；如果情節重大者，則可依照貨價3倍以下處分。

由於此次關務署是針對「旅客」的部分先進行行政處分，所以機組人員、非旅客的團購以及搬移菸品等，因為情節比較複雜，並沒有在第1階段處分範圍之內，所以華航員工黃湘媚等人，暫時不會處理。

總統府昨日透過新聞稿說明，指有關總統府諮議「林家如」購買私菸屬個人機上免稅品購買，台北地檢署已於8月23日正式說明未涉刑責。同時外界也關心，透過網路預購、機上取貨購買37條的「林家如」是否在行政處分的名單內？關務署僅表示，近日就會開罰與說明，且要看林家如是否具有「旅客」身分等條件，並未正面回應是否包含在內。

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