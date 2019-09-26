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講N遍不聽！過敏兒挖鼻孔狂流血　媽「特製吸血口罩」羞恥爆：再挖啊

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流鼻血。（圖／記者趙于婷攝）

▲流鼻血示意圖，非本文當事人。（圖／記者趙于婷攝）

記者張嘉晏／綜合報導

過敏發作起來真的很難忍耐！一名媽媽表示，兒子因為有過敏性鼻炎的關係，發作起來鼻子會癢，要他輕輕揉就好，兒子卻總是忍不住用力挖，還挖到噴血，讓她很頭痛。而原PO今日也想到一個創意方法解決這問題，網友見狀後大讚「值得一試」。

一名媽媽在臉書「爆怨公社」中抱怨兒子，她表示由於家族有遺傳過敏性鼻炎，只要到季節轉換的時候，兒子就很常忍不住搔癢感，進而把鼻孔挖到流血，屢勸多次還是不聽，似乎就是享受挖鼻孔的爽感，讓她心疼又頭痛。

請繼續往下閱讀...

原PO為了改善兒子的壞習慣，今（26日）早上便祭出大絕招，拿了一個「特製口罩」給兒子，警告他再挖就要戴上，還大讚吸收力特好，流血也不用一直匆匆忙忙抽衛生紙。然而仔細一看，才發現這口罩是原PO拿女用護墊加2條橡皮筋製成的。

▲▼ 兒子愛挖鼻孔 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲兒子愛挖鼻孔挖到流血，媽祭出羞恥絕招。（圖／翻攝自爆怨公社）

媽媽表示，兒子看到後果然崩潰表示「這樣要怎麼見人啊！」不過隨後又回嘴說「這個也太小片了吧」、「橡皮筋可以不要紅配綠嗎」，持續討價還價讓媽媽警告「還是你要夜用型？可以把你的頭繞一圈！」

貼文一出，網友們都紛紛表示，「這口罩是不是有點貴」、「阿姨這裡有尿布型的衛生褲，整個套著頭360度全面防護」、「我怎麼沒想到」、「我也要拿來對付我兒子，洗床單上的鼻血心好累」、「棉條也可以喔」。

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