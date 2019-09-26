快訊／子宮破裂20cm！嬰臉發黑亡母命危...院長10萬、主治醫20萬交保

▲黃姓婦產科醫師事後痛哭說自己也失去過一個女兒，可以感同身受家屬的難過 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市蘆洲區一間婦產科診所爆發醫療糾紛！34歲陳姓產婦24日下午進入手術房分娩，孰料，卻傳出子宮破裂噩耗，男嬰臉色發黑死亡，產婦則是一度命危，氣得家屬到診所門口撒冥紙抗議。至於診所的潘姓院長、黃姓主治醫師，訊後被依過失致死罪嫌，分別以10萬元、20萬元交保候傳。

家屬表示，陳女23日晚間10時30分進入診所待產，24日上午11時許還與親友視訊聯絡，豈料當天下午2時13分進入手術室1小時，就傳出命危通知，且第一時間全家人一頭霧水，診所還將媽媽、男嬰分送往馬偕、新光醫院急救。

▲家屬控訴診所醫療疏失，導致小孩死亡母親命危。（圖／記者游宗樺翻攝）

而黃姓主治醫師則於25日上午9時許出面說明，表示在陳女生產前有投以「米索前列醇（Cytotec）」軟化子宮頸以利生產，過程中遇上母親無力生產，又偵測到嬰兒心跳異常，才緊急剖腹，打開腹腔竟發現子宮到陰道，裂了一道20公分長的傷口，男嬰則是臉色發黑送醫後不治。

黃醫師進一步解釋，「子宮破裂比較常見是前胎剖腹產，或是子宮有開過刀，這種極少數是因為自然產發生的情況，醫病關係是來自信任，若是造成家屬沒有信任，我覺得院方要再跟家屬這邊做溝通。」

事件爆發後，檢察官25日晚間傳訊診所潘姓院長及黃姓主治醫師，依過失致死罪嫌諭令2人分別以10萬、20萬元交保候傳。

▲男嬰臉部發黑，經送醫搶救後仍宣告不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

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