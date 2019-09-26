　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／子宮破裂20cm！嬰臉發黑亡母命危...院長10萬、主治醫20萬交保

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼婦產科醫師黃煌州痛哭說自己也失去過一個女兒，可以感同身受家屬的難過 。（圖／記者陳以昇攝）

▲黃姓婦產科醫師事後痛哭說自己也失去過一個女兒，可以感同身受家屬的難過 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市蘆洲區一間婦產科診所爆發醫療糾紛！34歲陳姓產婦24日下午進入手術房分娩，孰料，卻傳出子宮破裂噩耗，男嬰臉色發黑死亡，產婦則是一度命危，氣得家屬到診所門口撒冥紙抗議。至於診所的潘姓院長、黃姓主治醫師，訊後被依過失致死罪嫌，分別以10萬元、20萬元交保候傳。

家屬表示，陳女23日晚間10時30分進入診所待產，24日上午11時許還與親友視訊聯絡，豈料當天下午2時13分進入手術室1小時，就傳出命危通知，且第一時間全家人一頭霧水，診所還將媽媽、男嬰分送往馬偕、新光醫院急救。

▲▼蘆洲婦產科診所被撒冥紙抗議。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲家屬控訴診所醫療疏失，導致小孩死亡母親命危。（圖／記者游宗樺翻攝）

而黃姓主治醫師則於25日上午9時許出面說明，表示在陳女生產前有投以「米索前列醇（Cytotec）」軟化子宮頸以利生產，過程中遇上母親無力生產，又偵測到嬰兒心跳異常，才緊急剖腹，打開腹腔竟發現子宮到陰道，裂了一道20公分長的傷口，男嬰則是臉色發黑送醫後不治。

黃醫師進一步解釋，「子宮破裂比較常見是前胎剖腹產，或是子宮有開過刀，這種極少數是因為自然產發生的情況，醫病關係是來自信任，若是造成家屬沒有信任，我覺得院方要再跟家屬這邊做溝通。」

事件爆發後，檢察官25日晚間傳訊診所潘姓院長及黃姓主治醫師，依過失致死罪嫌諭令2人分別以10萬、20萬元交保候傳。

▲小男嬰緊急剖腹取出後生命徵象不樂觀，送醫搶救後仍宣告不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲男嬰臉部發黑，經送醫搶救後仍宣告不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

►我該答應女友嗎？

【更多新聞】

載老婆到南投玩...他騎重機猛撞分隔島！夫妻噴飛相距20m雙亡　號誌連根拔起

邪教女聖師列「6條罪犯守則」！凌虐過程錄影存證...見復原洗腦高喊：是神蹟

看電視睡著...她驚覺繼父壓身上「強行進出」！崩潰喊：救命　在媽面前遭蹂躪

ET快訊
25980元起！Gogoro VIVA「綠牌電動機車」來了　
子宮破裂20cm！嬰臉發黑亡　母命危
17歲辣模「被挖眼剁耳」砍189刀爛了！兇手是19歲親姊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他向朋友借2萬周轉　欠3個月兩手一攤喊沒錢…遭5人痛毆

產業道路水泥剛鋪好驚見「輪胎痕」　駕駛到案致歉「每村送1隻豬」

車上遭「摸胸強吻＋脫褲」　她驚喊：我月經來！男同事見衛生棉才煞車

網紅正妹自豪「扳倒連千毅的最後一根稻草」　前男友遭起底…竟是炫富名醫

快訊／北市文山區男子墜樓！「碰」一聲直墜遮雨棚　鄰居聞聲嚇壞報警

連千毅被關「禍首」照片曝光！網紅正妹：真的很賭爛連千腋　大仁哥賺到以身相許

狗心靈受傷了！狂吠電表抄表員被踹5下　還差點被機車頭撞

部落客A+虎媽遭「無差別攻擊」　控警「低頭滑手機2分鐘」才受理報案

快訊／子宮破裂20cm！嬰臉發黑亡母命危...院長10萬、主治醫20萬交保

被甩怒下藥！他分手砲後「塑膠袋套頭」猛勒　再拿棉被活活悶死女友...判無期

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

《炮仔聲》又有新角色！　 一看是「‎超夯百萬YouTuber HowHow」

他向朋友借2萬周轉　欠3個月兩手一攤喊沒錢…遭5人痛毆

產業道路水泥剛鋪好驚見「輪胎痕」　駕駛到案致歉「每村送1隻豬」

車上遭「摸胸強吻＋脫褲」　她驚喊：我月經來！男同事見衛生棉才煞車

網紅正妹自豪「扳倒連千毅的最後一根稻草」　前男友遭起底…竟是炫富名醫

快訊／北市文山區男子墜樓！「碰」一聲直墜遮雨棚　鄰居聞聲嚇壞報警

連千毅被關「禍首」照片曝光！網紅正妹：真的很賭爛連千腋　大仁哥賺到以身相許

狗心靈受傷了！狂吠電表抄表員被踹5下　還差點被機車頭撞

部落客A+虎媽遭「無差別攻擊」　控警「低頭滑手機2分鐘」才受理報案

快訊／子宮破裂20cm！嬰臉發黑亡母命危...院長10萬、主治醫20萬交保

被甩怒下藥！他分手砲後「塑膠袋套頭」猛勒　再拿棉被活活悶死女友...判無期

東奧跆拳道測試賽　新款道服亮相上身寬下身緊

尿尿狂滴！醫驚見「5倍大攝護腺」　他「拉出不來」只能猛塞浣腸劑

每週只賣一天！三重大同市場現烤山豬肉　皮Q肉香加辣更對味

嘉藥小桃李諄諄敬師情　張張卡片感師恩

英研究：最補水分的飲品不是水　「含糖、脂肪」更好！

肌膚亮白超有感！　皮膚科醫師：皮秒雷射前留意「4件事」

印尼希蘭島6.5地震至少1死…建築物損壞　居民大清早慌忙逃

年輕人接案「美食外送」賺外快！騎機車意外風險高…專家點出3大必備保障

他向朋友借2萬周轉　欠3個月兩手一攤喊沒錢…遭5人痛毆

允浩18歲寫的「愛情小說」起底！　唸完「其中一段露骨告白」臉秒爆紅

社會熱門新聞

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發..

女懷孕3月遭性侵！男友幫討公道..

外籍男無套內射　女工程師怒「怎..

少婦燒醫師夫害毀容　她崩潰：先..

即／子宮破裂20cm嬰死母命危..

隧道限高4.6m　曳引車強闖恐..

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱..

子宮破裂男嬰亡！家屬撒冥紙…醫..

連千毅被印上0024！密談律師..

繼父壓上強行進出！她喊：救命　..

起底女聖師　從上班族到創邪教帝..

徐立德第二春「風流往事」遭父母..

子宮破裂嬰死母危！醫痛喊：我不..

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億..

更多熱門

相關新聞

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

新北市34歲陳姓產婦住進蘆洲某婦產科診所準備生產，24日分娩過程發生子宮破裂，醫師黃煌洲緊急剖腹取出孩子，她因大量出血昏迷，嬰兒仍不治，讓李姓丈夫在殯儀館崩潰跪地哭喊「寶寶對不起」。李父慟訴，本來明年約好要拍全家福，妻子也曾在臉書挺肚自拍，期待弟弟出生，未料孩子竟出生不到半小時就成了冰冷遺體。

子宮破裂男嬰亡！家屬撒冥紙…醫淚崩

妻進產房血崩命危嬰兒亡　父磕頭哭喊：寶寶對不起！

林俊宏／羈押替代手段有了就好？

子宮破裂嬰死母危！醫痛喊：我不是神

關鍵字：

子宮產婦交保男嬰

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

身分證含1與0　吃Buffet半價

酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭用途

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層奢華內部曝

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

首胎產女！婆逼「不准減肥」拚生男　結果變死胎

高雄環保檢舉達人　7個月賺67萬

女懷孕3月遭性侵！男友幫討公道　

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面