國安會預告大陸再斷我外交　外交部：盡全力鞏固所有友邦





▲外交部發言人歐江安。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國安會23日指出，北京當局正無所不用其極地介入2020年台灣選舉，年底前不排除再斷我1至2個邦交國。對此，外交部發言人歐江安26日受訪時強調，外交部當遵示全力配合國安會5點指示辦理，也會盡全力鞏固所有友邦邦交。

國安會「因應兩岸關係新情勢專案小組」23日下午召開會議，就近期兩岸關係提出「大陸升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告，國安會秘書長李大維在會中表示，北京當局正無所不用其極地介入2020年台灣選舉，可能升高對台灣的國際打壓，年底前不排除再斷我1至2個邦交國。

對此，總統蔡英文26日回應，中國大陸以斷我們外交為手段，對台施加各式各樣的壓力，這是長久以來的做法，尤其選舉期間不能排除任何可能性。她強調，已經請外交部同仁加強各方面作業，務必全力鞏固邦交，至於很多的支持台灣的國家，各方面都幫助台灣強化信心。

歐江安26日受訪時表示，有關國安會的五點指示，「外交部當遵示全力配合辦理」。至於我國與友邦的關係，「我們珍惜跟每一個國家的友誼，也都認真看待跟每一個友邦的關係，也會仔細瞭解任何可能的問題，全力維繫、鞏固和所有友邦的邦交」。

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