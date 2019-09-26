黃寶慧受邀台大「大師對談」演講　預告10月專訪馬來西亞準首相安華

▲《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧今年2月赴美，專訪白宮智庫「哈德遜研究所」會長兼執行長溫斯汀（Kenneth R. Weinstein）。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

記者陳詩璧／台北報導

《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧，明（27日）將前進台灣大學，出席「與大師對談／領袖風範領域」活動，擔任演講嘉賓，主題為「我與總統面對面-黃寶慧與世界領袖的十次對話」，她還預告，10月將前進馬來西亞，訪問即將從馬來西亞首相馬哈迪手中接棒的人民公正黨黨魁安華（Anwar Ibrahim）。

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▲《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧，盼以自身經驗勉勵學子「真心想要達成一件事，全世界都會幫你」。（圖／黃寶慧提供）

《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧嘉義出生，是北漂族成員，她回憶起當年剛到台北打拚，致力於國際新聞採訪，在這條路上遇到很多挫折，但她努力不懈，更下定目標「要走一條與別人不一樣的路」，還發現「當你真心想要完成一件事情的時候，全宇宙都會幫助你」。

▲《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧今年專訪蔡英文總統，當時兩人一起看手機，分享手機內容。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝）

黃寶慧說，1995年底美國總統老布希來台灣，當時她準備好題目每天守在飯店門口，終於等到老布希的訪問，短短5分鐘時間，老布希面對所有問題都只答「say something tell nothing」，但採訪過後收到對方親筆信函，這開啟了她訪問國家元首的心思意念。

黃寶慧也曾採訪過美國前總統柯林頓和新加坡總理李光耀，其中採訪李光耀時正值台灣首次政黨輪替，李光耀首度針對兩岸關係發表建言，也是黃寶慧的大獨家。

▲《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧2005專訪柯林頓並留下合影。（圖／黃寶慧提供）

黃寶慧用自身經驗勉勵學子，不要怕挫折，一定要不斷嘗試才可以得到成果。台大的演講結束後，預計10月份起程前往馬來西亞，訪問即將從馬來西亞首相馬哈迪手中接棒的人民公正黨黨魁安華（Anwar Ibrahim），12月前往世新大學舉辦講座，繼續傳承經驗。