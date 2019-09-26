撐香港海報遭撕毀　世新生感嘆：明明年紀相仿卻沒有好的溝通

▲世新大學稱香港海報遭撕毀。（圖／江冠維提供）

記者崔至雲／台北報導

聲援香港反送中行動，近期台灣多間大學在校園內製作「連儂牆」，世新大學部分學生也參與活動，但日前卻發現反送中海報惡意被撕毀，甚至還寫上侮辱性的文字在海報旁。世新大學學生自治會今（26日）表示，將出面瞭解情況，也請大家在網路上謹慎發言，理性溝通。世新校方也回應，維護言論自由的立場，譴責撕毀海報行為。

台灣校園多處發起撐香港的「連儂牆」張貼活動，卻也引爆校內陸生、港生肢體、言語衝突，從行動開始至今，已有義守大學、東吳大學、文化大學等學生受害。

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世新大學廣電系二年級學生江冠維昨日在臉書上指出，「當天下午四點在舍我樓九樓上課，五點左右老師宣布下課，在教室滑手機的我突然聽到教室外傳來一些聲音，轉過頭看竟然有人正在撕毀撐香港的海報，圍觀的同學們不僅沒有出手阻止，更在一旁戲謔地笑著，彷彿沒有做錯事一樣。」

▲世新大學稱香港海報遭撕毀。（圖／江冠維提供）

江冠維描述，「那位撕毀海報的同學將撕下的海報丟到垃圾桶裡，便和他的朋友們一起回到教室。當他回到教室時，還語帶嘲諷的說要給香港人教訓一下，對於剛剛任意毀壞海報的行為完全沒有一絲悔意，當下的我坐在教室的後頭，正好錄下了他們的行為。」

江冠維感嘆表示，「今天這些在台灣學習的中國同學們，在面對不同的意見時，卻選擇了這些不理性的行為，來表達他們的想法，除了為他們感到可惜，也讓我不禁好奇，明明與我年紀相仿的人，為什麼就只能用這樣的方法來處理事情，難道你們不知道有更好的辦法嗎？期許這些同學能夠學會更好的溝通管道，來抒發自己的意見。」

對此，世新大學學生自治會也在臉書發文指出，關於撐香港海報遭到破壞一事，學生會將出面了解事情來龍去脈，也請大家在網路上謹慎發言，理性溝通，以防後續更多衝突產生。

世新校方回應，基於維護言論自由的立場，本校譴責撕毀海報的行為，本校認為不同意見的表達應予尊重，此為學生之間不同意見的爭議，校方會適度規勸彼此尊重。