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韓粉抓狂了！衝入高雄記者會場　大罵民進黨議員李喬如：臭三八

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▲民進黨開記者會李喬如遭罵 。（圖／記者洪正達攝）
▲民進黨召開記者會。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議會今(26)日召開三屆第二次定期大會，沒想到藍綠兩黨爆發口角，進而發生肢體衝突，民進黨團立刻召開記者會譴責國民黨議員暴力，上前遞辭職書遭藍營議員擋下的鄭孟洳當場落淚，資深議員李喬如也站出來替鄭孟洳抱不平，未料，話還沒說完，突然在後方出現韓粉大罵李喬如「臭三八」。

▲民進黨開記者會李喬如遭罵 。（圖／記者洪正達攝）

▲一名紫衣韓粉圖衝進記者會。（圖／記者洪正達攝）

民進黨召開記者會嚴厲譴責國民黨議員以多數暴力，讓民主大開倒車，送上辭職書的議員鄭孟洳更當場落淚，表示自己只是想拿東西給韓國瑜，卻被這樣對待，而另一名議員李喬如則出面打抱不平，譴責國民黨以暴力方式，讓民主大開倒車。

不過話才剛講到一半，突然出現一名韓粉大罵「誰說你沒有罵，李喬如臭三八」，這名穿紫色衣服的韓粉罵完隨即離開現場，民進黨議員林智鴻、邱俊憲等人不顧記者會正在進行中，立刻追了出去，並要求駐議會的員警立即將該名韓粉抓住，但也因此跟場外的韓粉吵了起來，場面一度混亂。

▲民進黨開記者會李喬如遭罵 。（圖／記者洪正達攝）

▲市議員邱俊憲跟韓粉發生衝突。（圖／記者洪正達攝）

為了擔心爆發更嚴重衝突，員警先將該辱罵李喬如的韓粉帶進警衛室，隔開雙方，李喬如也表示將對此韓粉提告公然侮辱，痛「批這就是韓粉的水準」。

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