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辣妹泳手揪男友吞安眠藥　鐵皮屋電線走火「悶烤2具焦黑人肉」鄰居聞味嚇壞！

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▲普拉與男友服用超強安眠藥，最後不知電線走火直接被悶燒慘死。（圖／當事人臉書／推特）

▲普拉與男友服用超強安眠藥，最後不知電線走火直接被悶燒慘死。（圖／當事人臉書／推特）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一名18歲游泳冠軍普拉（Tazmin Pugh）和21歲男友柯克（Josh Kirk）在親友眼中是相當恩愛的一對愛侶，女方在運動上擁有亮眼的成績，但日前卻傳出在鐵皮屋改造的家中因為電線走火，當場被燒死，因為地板與牆壁皆有金屬材質，警消滅火後直呼「完全就像是悶在烤箱內燒」令人不勝唏噓。

根據英國《太陽報》報導，普拉在泳壇成績很好，2015年曾經在英聯邦青年運動會上代表英國贏得銀牌，而柯克則是對於音樂與木工有興趣。這對外界認為的神仙眷侶日前回到他們的家中，在睡前吃了安眠藥後就上床消息，卻沒想到發生電線走火意外。

兩人的房子是由一間鐵皮穀倉改造，兩人在電線走火當下因為藥效發揮，導致沒有意識到整個房子已經燒起來，加上地板與四面牆都是鐵皮、金屬、木頭，讓火勢蔓延的相當快速。直到附近的鄰居聞到燒焦的味道，才驚覺普拉家已經陷入一片火海。

▲普拉與男友服用超強安眠藥，最後不知電線走火直接被悶燒慘死。（圖／當事人臉書／推特）

▲鐵皮屋燒的認不出原貌。

警消到現場撲滅火勢後，發現普拉與柯克的屍體已經被燒焦在床上，室內幾乎沒有通風機制，研判是因為房屋構造加上通風不良導致火勢一發不可收拾，兩人熟睡程度造成來不及逃命的原因。驗屍官李德（David Reid）也表示，服用這樣的安眠藥物，相對風險很高，因為在睡眠過程中幾乎沒有危機意識。

親友們得知兩人遭到悶燒死亡後，難過的表示，「真的非常遺憾，兩人都相當完美，成績都相當好，休閒聚會都能看到他們的身影」如今卻成為令人不捨的回憶。

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