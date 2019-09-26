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鴻海威州投資案動起來　前進威斯康辛大學搶人才

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▲鴻海威州投資案動起來　前進威斯康辛大學搶人才。（圖／鴻海提供）

▲鴻海前進威斯康辛大學搶人才。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（26）日宣布，旗下富士康在美國威州投資案，前進威斯康辛大學密爾沃基分校舉辦高階人才招聘活動，預計招募工業人工智慧、智慧顯示器、高效能運算、5G網絡、工業大數據等相關背景人才。

鴻海表示，富士康與威斯康辛大學密爾沃基分校的工程與應用科學學院合作，特別在工程與數學科學大樓舉辦第二屆年度「富士康日」，除了招募高階人才之外，富士康還舉辦系列「富士康技術講座」，由富士康工業互聯網（FII）首席執行官鄭弘孟與富士康工業互聯網技術長周泰裕主講，雙方談到5G網路和高效能運算將為威斯康辛州作出的貢獻。

請繼續往下閱讀...

同時，這場技術對談中，富士康宣布一項大規模的招聘計劃，以招募特定產業族群中的有才華的人才，預計將使威谷科技園區（WVSTP）取得長期業務成功，預計招募工業人工智慧、智慧顯示器、高效能運算、5G網絡、工業大數據等相關背景人才。

▲鴻海威州投資案動起來　前進威斯康辛大學搶人才。（圖／鴻海提供）

▲鴻海前進威斯康辛大學搶人才。（圖／鴻海提供）

鴻海表示，隨著富士康繼續推進威谷科技園區的建設，來自威斯康辛大學密爾沃基分校和整個威斯康辛州的畢業生將在勞動力供給扮演重要角色，並將力邀工程和資訊科學專業的學生加入國際工程合作計劃。

鴻海強調，為了讓這些學生可以學習在威谷科技園區中應用的智慧顯示器創新技術，這些學生將在2020年2月至夏季期間在前來台灣的中原大學學習，並在富士康台灣子公司工作，進一步深入技術學習。

▲鴻海威州投資案動起來　前進威斯康辛大學搶人才。（圖／鴻海提供）

▲鴻海前進威斯康辛大學搶人才。（圖／鴻海提供）

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