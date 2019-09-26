台中滯洪池變「快樂牧場」雞鴨鵝羊都有　市府：要求2週內改善

▲台中南興公園變成「快樂牧場」，市府建設局要求長春重劃會2周內改善並開罰。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

台中北屯區南興公園（又稱萬坪公園）去年底因一棵百年老樹外型貌似「米奇」而爆紅，但日前有居民到公園散步時，驚見園內的滯洪池變成「快樂牧場」，不但有雞鴨鵝羊等動物，更有圍籬圈養，讓人看了不禁質疑為「公地私用」；對此，台中市建設局回覆，該公園現由長春自辦市地重劃區重劃會認養，依規定滯洪池不得飼養動物，8月底已發文要求重劃會2周內改善，後續也將依法開罰，而《ETtoday新聞雲》記者致電給該重劃會，但因25日至29日舉辦國外員工旅遊轉入語音，無人回應。

南興公園內有顆百年老樹從未經過人工修剪，卻在主樹旁長出兩坨茂盛葉子，就與米奇的大耳朵幾分神似，吸引不少網友前往打卡爆紅，而該公園因佔地廣大，又稱萬坪公園，園內設計遊憩設施、溜冰場及散步步道，許多居民都會到此處散步運動。

但從今年7月間，有民眾發現公園內的滯洪池周圍，竟搭建起圍籬，並陸續飼養雞鴨鵝羊等動物，直批「真的是太離譜了！」，若下起大雨，動物們可能慘遭淹死，也質疑是否為公地私用。

▲公園內滯洪池周邊竟飼養動物，讓民眾看了相當傻眼。



對此，台中市建設局表示，該公園是市府地政局106年開闢完成，由北屯區長春自辦市地重劃區重劃會認養至今，該會應負日常維護管理責任。已於今年8月22日函請重劃會針對民眾飼養動物等行為查明行為人，並善盡管理責任改善，目前重劃會查明中，建設局將督促重劃會二周內完成改善，並針對違規行為進行後續行政裁處。

建設局呼籲，公園環境需由市民共同愛惜維護，請勿於公園內飼放、棄養動物或餵食野生動物，違者可依據《台中市公園及行道樹管理自治條例》第13條、第16款及第43條，處1200元至6000元罰緩。