凌晨討債...他掏槍朝天空開2槍！友猛喊「出來面對」狂撒傳單　附近住戶嚇壞

▲朱姓男子與綽號「歐伊歐」男子有債務糾紛，持槍恐嚇對2社區對空鳴2槍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

台中潭子區2018年11月19日凌晨傳槍響，一名朱姓男子帶著章、巫2名友人開車前往一間娃娃店，要找綽號「歐伊歐」的男子處理債務糾紛，抵達後朱男先下車叫囂，朝著樓上狂喊「出來面對」，章男則在一旁指示巫男開槍，附近住戶全被聲響嚇壞。台中地院依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，判巫男4年10個月、朱男9個月、章男3年2個月。

判決指出，朱姓男子與綽號「歐伊歐」男子有債務糾紛。朱男2018年11月19日凌晨打電話邀章、巫等人前往討債助陣，一行人開車抵達潭子區的一間娃娃機店，在外頭不斷按喇叭，接著朱男下車叫囂並丟撒傳單。鬧事噪音驚動住戶探頭查看，其中一名王姓女住戶從睡夢中被吵醒，往外探頭，不小心與朱男對到眼，孰料，卻遭到對方恐嚇，「樓上的人都下來，不然要開槍」，同時在車內的巫男也持改造手槍朝天窗開了一槍，隨後驅車離去。

由於在娃娃機店沒有找到歐伊歐，朱男轉往對方位於北屯區的公司，一行人抵達現場後再用同樣方式恐嚇，章男還在一旁不斷喊著「刁落，刁落」（台語：扣板機），慫恿巫男開槍。巫男見狀，再對空鳴槍一發，隨即乘車離開。當日下午2時許，巫男將改造手槍及6顆子彈交由不知情的劉姓男子保管，劉男不久後將槍彈丟到公司附近的水溝裡。

一行人犯案的過程中，一名住在歐伊歐公司附近的葉男被槍聲嚇傻，於是報警舉發，同時，受到驚嚇的王女也通報員警處理。警方獲報調閱監視器畫面，查獲犯案槍枝。台中地院依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，將巫男判刑4年10個月、朱男9個月、章男3年2個月。全案仍可上訴。

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