一張表看六都議員質詢時間　高雄市議會：每人15分鐘質詢韓國瑜最充分

▲高雄市議會預備會議決定議程 。（圖／翻攝高雄市議會）



記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市議會24日進行黨團協商「議事日程表」，拍板議會最晚要在晚上6點30分準時下班，也因此壓縮議員質詢時間而改成「抽籤質詢」。對此，高雄市議會在臉書澄清，比較六都「市長施政報告與質詢」議程，高雄市議員質詢權益優於其他議會。

民進黨議員康裕成認為，9月26、27日市長施政報告與質詢議程如果採準時散會，時間恐不足66位議員每人質詢15分鐘，將影響議員問政權益，建議優先保障議員質詢權；市議員李喬如則質疑，準時散會是為市長韓國瑜護航；林智鴻議員擔憂韓市長可能在市政總質詢期間請假，如果市長施政報告與質詢準時散會，將嚴重影響議員質詢市長的職權。

高雄市議會比較六都議程安排，高雄市議會「市長施政報告與質詢」議程進行2天，每位議員質詢15分鐘，並在第1天上午安排黨團質詢，比起台北市2個下午（合計1天時間）議程每人6分鐘質詢時間、新北市1天議程每人質詢6分鐘、桃園市1天議程每人10分鐘、台中市1天議程每人5分鐘及台南市1天議程，高雄市議員質詢市長的時間最為充分。

另在議員市政總質詢、部門業務質詢時間，高雄市議員質詢時間也多於其他六都，有關散會時間，高雄市議會表定為下午6時，除台北市議會表定6時30分外，比其他議會分別表定5時30分及5時散會，高雄市議員問政權益亦最受保障。

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