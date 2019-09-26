　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她夜市擺攤翻身！曾3母子合吃1便當度日　兒不交女友堅持當「省長」有洋蔥

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲兒子廖浚憲（圖）白天有正職工作，下班後會直接到夜市攤位幫忙母親。

圖文／鏡週刊

許宴庭生在重男輕女大家庭，勤快認分是她僅有的生存法則。國中畢業就當美髮學徒，22歲結婚，日兼3份工卻換來枕邊人外遇背叛，棲身之所又遭銀行法拍，母子3人合吃一個便當度日。

7年前在家扶中心引薦下，她申請50萬元低利創業貸款，以最擅長的炸物捲土重來，專攻魷魚單品搭配洋蔥、獨門醬料，在夜市闖出一片天，吸引加盟者上門。當自己的靠山，樂觀單親媽許宴庭要當尚水老闆娘，活出亮麗人生。

請繼續往下閱讀...

許宴庭母兼父職的辛苦，2個孩子全看在眼裡，從小養成獨立、乖巧個性，女兒國中暑假就跟媽媽一起在港天后宮旁的「廟口第一家」蚵仔煎攤打工，兒子愛畫畫，考上實踐服裝設計系卻不捨母親為私校學費傷透腦，寧可先投入職場，白天上班晚上到夜市幫忙，堅持當「省長」的他，唯一奢侈開銷是買二手轎車供母親代步，讓許宴庭備感欣慰。

「我的小孩很乖、不會讓我煩惱，我沒太多時間照顧他們，女兒上小學第一天我帶她去學校一次，之後就讓她自己去，剛開始幾乎天天哭，弟弟跟姊姊差4歲，姊姊適應學校生活後，可以帶弟弟、照顧弟弟。」儘管成長過程中少了父親的關愛，但許宴庭說，孩子從不抱怨，比同齡孩子更顯成熟懂事。

走過離婚、負債、棲身之所遭法拍等低潮，許宴庭為母則強，靠賣酥炸魷魚闖出一片天。

▲走過離婚、負債、棲身之所遭法拍等低潮，許宴庭為母則強，靠賣酥炸魷魚闖出一片天。

有段時間許宴庭一度只找到做組裝手電筒的家庭代工，一天賺不到150元，母子3人只能合吃一個便當，「家裡沒有多餘的錢給他們花，養成孩子節儉個性，暑假也不會亂跑，都在家裡等我，從便當店包便當回家，即使現在他們自己會賺錢了，也不會輕易亂花錢。」

兒子廖浚憲愛畫畫，母子3人曾租屋在畫畫補習班隔壁，許宴庭見兒子每次走路回家，總是頻頻回頭看，決定送他去上課，但她嘆口氣說：「他學幾個月就說不要學了，也沒說理由，我猜是不想讓我這麼花錢。」頗有天分的他考上實踐服裝設計系，也因擔心學費、生活費會造成媽媽負擔，寧可先工作賺錢，「他說台北太遠了，媽媽看不到，兒子比女兒更顧我。」許宴庭說。

【炸出新人生番外篇】兒不交女友堅持當「省長」　買車供母代步有洋蔥

▲個頭嬌小的許宴庭，卻有大男人也自嘆不如的體力，她幾乎得一人扛近250公斤器材開攤。

2個孩子從小就會幫忙做生意，才國中的姊弟幾乎就可獨當一面看顧鹽酥雞攤，「在我們家沒有叫做不勞而獲的，我不會隨便給孩子零用錢，他們要幫忙才有錢，我在忙時幫忙我串雞胗、雞心，這些比較費工的，我一個人才不會分身乏術。」但身為母親，許宴庭免不了心疼孩子少了一段快樂童年。

「別人的小孩都可以出去玩，我的小孩都沒有出去玩，學校的校外教學，我會讓他們參加，但他們都不去，連畢業旅行我兒子的第一個反應都是『那要花5,000元，我不要去』。」「有段時間，我兒子有去參加廟會陣頭，但他去幫忙幾次發現都沒錢，就不願意再去。」或許曾經苦過，練就一家人都是精打細算的「省長」，廖浚憲甚至擔心交女朋友太花錢，寧可維持單身。

孩子是支撐許宴庭堅強打拚的原動力，母子3人感情好。（翻攝自許宴庭臉書）

▲孩子是支撐許宴庭堅強打拚的原動力，母子3人感情好。（翻攝自許宴庭臉書）

廖浚憲對自己十分節儉，唯獨對媽媽很捨得，他今年用存款買了一台二手車，讓母親做為代步工具，「他都騎摩托車，去年擦撞車壞了，借我的摩托車上下班，擔心我開貨車上市場買菜不方便，堅持要買轎車給我開，他自己連颱風、下雨天都堅持騎摩托車。」


更多鏡週刊報導
【江湖一點訣】加上這味配菜人人誇　備料讓她淚流滿面
【炸出新人生2】小三逼問何時離　她狠撕婚照灑脫放手　

ET快訊
25980元起！Gogoro VIVA「綠牌電動機車」來了　
子宮破裂20cm！嬰臉發黑亡　母命危
17歲辣模「被挖眼剁耳」砍189刀爛了！兇手是19歲親姊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

衛武營開館週年！10/10四廳開放　大師級彩排、戶外音樂會免費看

「人臉辨識」進校園　人權團體憂個資外流：再多智慧都改不了監控本質

NCC調處授權費爭議　台中群健10月18頻道斷訊危機暫延

日籍婦台灣派出所尋童年回憶　圓夢燦笑：台灣警察好親切

她夜市擺攤翻身！曾3母子合吃1便當度日　兒不交女友堅持當「省長」有洋蔥

溫泉補助「買一送一」是概念　周永暉：每房送200元抵用券

愛上烏托邦的桃花源　黃浩洸率小丑默劇團赴烏鎮

請投50！夫妻小情趣...無痛存錢「爆出一桶金」笑：能出國啦　萬人被閃瞎了

小女孩「想留妳身邊」夢中哭求！孕媽產檢懷女娃驚呆　網淚噴：還好保住了

撐香港海報遭撕毀　世新生感嘆：明明年紀相仿卻沒有好的溝通

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

《炮仔聲》又有新角色！　 一看是「‎超夯百萬YouTuber HowHow」

衛武營開館週年！10/10四廳開放　大師級彩排、戶外音樂會免費看

「人臉辨識」進校園　人權團體憂個資外流：再多智慧都改不了監控本質

NCC調處授權費爭議　台中群健10月18頻道斷訊危機暫延

日籍婦台灣派出所尋童年回憶　圓夢燦笑：台灣警察好親切

她夜市擺攤翻身！曾3母子合吃1便當度日　兒不交女友堅持當「省長」有洋蔥

溫泉補助「買一送一」是概念　周永暉：每房送200元抵用券

愛上烏托邦的桃花源　黃浩洸率小丑默劇團赴烏鎮

請投50！夫妻小情趣...無痛存錢「爆出一桶金」笑：能出國啦　萬人被閃瞎了

小女孩「想留妳身邊」夢中哭求！孕媽產檢懷女娃驚呆　網淚噴：還好保住了

撐香港海報遭撕毀　世新生感嘆：明明年紀相仿卻沒有好的溝通

尿尿狂滴！醫驚見「5倍大攝護腺」　他「拉出不來」只能猛塞浣腸劑

每週只賣一天！三重大同市場現烤山豬肉　皮Q肉香加辣更對味

嘉藥小桃李諄諄敬師情　張張卡片感師恩

英研究：最補水分的飲品不是水　「含糖、脂肪」更好！

肌膚亮白超有感！　皮膚科醫師：皮秒雷射前留意「4件事」

印尼希蘭島6.5地震至少1死…建築物損壞　居民大清早慌忙逃

年輕人接案「美食外送」賺外快！騎機車意外風險高…專家點出3大必備保障

他向朋友借2萬周轉　欠3個月兩手一攤喊沒錢…遭5人痛毆

允浩18歲寫的「愛情小說」起底！　唸完「其中一段露骨告白」臉秒爆紅

產業道路水泥剛鋪好驚見「輪胎痕」　駕駛到案致歉「每村送1隻豬」

生活熱門新聞

10/1上路！「15項交通新制..

高雄環保檢舉達人　7個月賺67..

回憶普悠瑪　尤振仲崩潰哭喊「連..

孫「超齡懂事」暖哭店員　網讚爆..

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪..

末4碼相同！姐一看「幸運鐵支」..

發票7碼全中！她一看「20萬秒..

夫妻小情趣！無痛存錢「爆出一桶..

周四起北東變天！「下雨熱區」出..

曾批民進黨爛到爆！館長表態挺蔡

北北基宜「大雨特報」來了！

今起變天「有雨到10月」　北台..

試吃乾酪條秒腦弱帶1包　她曝放..

更多熱門

相關新聞

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪遭轟業配喊冤

過去不少網紅過去就曾拍影片開箱連千毅的商品，還拿去給當鋪業者驗真偽。而隨著「直播主之亂」發酵，網友紛紛湧入留言懷疑連千毅、網紅和當鋪業者有商業關係，更質疑這就是業配影片。本刊獨家聯繫到當時與網紅一起拍片的當鋪業者William，他澄清：「我們完全沒有商業關係。」

連千毅「警界密友」高層背景起底！

連千毅臉書成黑道百科！合照過的挫咧等

郭董不選了　藍委選情出現驚人現象

老婆為他跳樓！導演把到張鈞甯又劈腿

關鍵字：

鏡週刊許宴庭

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

身分證含1與0　吃Buffet半價

酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭用途

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層奢華內部曝

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

首胎產女！婆逼「不准減肥」拚生男　結果變死胎

高雄環保檢舉達人　7個月賺67萬

女懷孕3月遭性侵！男友幫討公道　

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面