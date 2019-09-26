她夜市擺攤翻身！曾3母子合吃1便當度日　兒不交女友堅持當「省長」有洋蔥

▲兒子廖浚憲（圖）白天有正職工作，下班後會直接到夜市攤位幫忙母親。

圖文／鏡週刊

許宴庭生在重男輕女大家庭，勤快認分是她僅有的生存法則。國中畢業就當美髮學徒，22歲結婚，日兼3份工卻換來枕邊人外遇背叛，棲身之所又遭銀行法拍，母子3人合吃一個便當度日。

7年前在家扶中心引薦下，她申請50萬元低利創業貸款，以最擅長的炸物捲土重來，專攻魷魚單品搭配洋蔥、獨門醬料，在夜市闖出一片天，吸引加盟者上門。當自己的靠山，樂觀單親媽許宴庭要當尚水老闆娘，活出亮麗人生。

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許宴庭母兼父職的辛苦，2個孩子全看在眼裡，從小養成獨立、乖巧個性，女兒國中暑假就跟媽媽一起在港天后宮旁的「廟口第一家」蚵仔煎攤打工，兒子愛畫畫，考上實踐服裝設計系卻不捨母親為私校學費傷透腦，寧可先投入職場，白天上班晚上到夜市幫忙，堅持當「省長」的他，唯一奢侈開銷是買二手轎車供母親代步，讓許宴庭備感欣慰。

「我的小孩很乖、不會讓我煩惱，我沒太多時間照顧他們，女兒上小學第一天我帶她去學校一次，之後就讓她自己去，剛開始幾乎天天哭，弟弟跟姊姊差4歲，姊姊適應學校生活後，可以帶弟弟、照顧弟弟。」儘管成長過程中少了父親的關愛，但許宴庭說，孩子從不抱怨，比同齡孩子更顯成熟懂事。

▲走過離婚、負債、棲身之所遭法拍等低潮，許宴庭為母則強，靠賣酥炸魷魚闖出一片天。

有段時間許宴庭一度只找到做組裝手電筒的家庭代工，一天賺不到150元，母子3人只能合吃一個便當，「家裡沒有多餘的錢給他們花，養成孩子節儉個性，暑假也不會亂跑，都在家裡等我，從便當店包便當回家，即使現在他們自己會賺錢了，也不會輕易亂花錢。」

兒子廖浚憲愛畫畫，母子3人曾租屋在畫畫補習班隔壁，許宴庭見兒子每次走路回家，總是頻頻回頭看，決定送他去上課，但她嘆口氣說：「他學幾個月就說不要學了，也沒說理由，我猜是不想讓我這麼花錢。」頗有天分的他考上實踐服裝設計系，也因擔心學費、生活費會造成媽媽負擔，寧可先工作賺錢，「他說台北太遠了，媽媽看不到，兒子比女兒更顧我。」許宴庭說。

▲個頭嬌小的許宴庭，卻有大男人也自嘆不如的體力，她幾乎得一人扛近250公斤器材開攤。

2個孩子從小就會幫忙做生意，才國中的姊弟幾乎就可獨當一面看顧鹽酥雞攤，「在我們家沒有叫做不勞而獲的，我不會隨便給孩子零用錢，他們要幫忙才有錢，我在忙時幫忙我串雞胗、雞心，這些比較費工的，我一個人才不會分身乏術。」但身為母親，許宴庭免不了心疼孩子少了一段快樂童年。 「別人的小孩都可以出去玩，我的小孩都沒有出去玩，學校的校外教學，我會讓他們參加，但他們都不去，連畢業旅行我兒子的第一個反應都是『那要花5,000元，我不要去』。」「有段時間，我兒子有去參加廟會陣頭，但他去幫忙幾次發現都沒錢，就不願意再去。」或許曾經苦過，練就一家人都是精打細算的「省長」，廖浚憲甚至擔心交女朋友太花錢，寧可維持單身。

▲孩子是支撐許宴庭堅強打拚的原動力，母子3人感情好。（翻攝自許宴庭臉書）

廖浚憲對自己十分節儉，唯獨對媽媽很捨得，他今年用存款買了一台二手車，讓母親做為代步工具，「他都騎摩托車，去年擦撞車壞了，借我的摩托車上下班，擔心我開貨車上市場買菜不方便，堅持要買轎車給我開，他自己連颱風、下雨天都堅持騎摩托車。」



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