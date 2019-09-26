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社會 社會焦點 保障人權

看到有人操作ATM離開...機器竟吐鈔！　她爽拿1萬4挨告

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▲▼ 無摺存款示意 。（圖／記者劉昌松攝）

▲林姓女子趁別人操作無摺存款未完成就離開，機器把鈔票吐回的時候，直接把錢拿走 。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北一名粗心男子到便利超商，用ATM無摺存款匯錢給朋友後，打電話問了朋友發現錢沒入帳，報警調閱監視器發現，原來他存款操作沒完成就走，機器自動把鈔票吐回，後面的林姓女子一把拿走1萬4千元現鈔，檢警循線找到在附近工作的林女，原來另涉侵占餐廳款項5萬元，台北地檢署26日依業務侵占等罪起訴。

30多歲的林女2018年間應徵到一間餐廳工作，工作內容包括櫃檯收銀，她多次利用老闆不注意的時候，把從客人付的帳款占為己有，從2018年11月到2月，累積侵吞5萬元，老闆查帳發現不對報警，並將林女開除。

林女失業後，又在台北市林森北路找到新工作，某天她到工作地點附近的便利商店，剛好看到有人操作ATM後離開，林女湊近一看，機器竟然自己吐出鈔票，林女馬上把錢拿了就走。

原來這筆1萬4千元是被害人急著要轉帳給朋友的，他轉完帳離開超商，打電話跟朋友確認時，朋友說沒入帳，被害人想起可能漏了操作步驟，趕回超商發現錢已經不見，警方根據監視器畫面在附近查訪，找到涉案的林女。

林女到案坦承犯行，解釋因為經濟困難，所以見到錢就忍不住拿走，檢察官送請調解不成，26日依業務侵占、侵占遺忘物等罪將林女起訴。

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