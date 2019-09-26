尤振仲控普悠瑪案有利證據「被消失」　蔡英文：務必調查清楚





▲總統蔡英文。（圖／記者沈繼昌攝）

記者蔣婕妤／台北報導

普悠瑪翻車事故將滿一周年，司機員尤振仲下周一（30日）將開庭。尤振仲近日在記者會提出五大疑點，指控對自己有利的相關證據全都消失了。對此，總統蔡英文26日受訪時強調，要求相關單位務必調查清楚。

尤振仲指控，5大疑點包含工作報單與運轉室的監視畫面找不到、台鐵公布錄音檔的修改日期不一樣、指紋沒採集、事發影片造假、列車傾斜卡被撞壞掉，痛批「我是最接近事件的人，至今自己也不知道真相是什麼，有利證據不是不見就是撞壞了，還能說什麼？」

對此，蔡英文26日受訪時回應，會請相關單位特別注意，對於當事人說法，務必要在整個過程中調查清楚。

此外，蔡英文也提到總統府同仁被指控超量購買菸品一事。她解釋，機場購買菸品與現在司法機關調查的違法私菸案，兩件事是不同性質，不涉及刑事追訴範圍，不過涉及行政責任的，都會進行相關調查及懲處。

另外，談及近期台灣聲援香港的連儂牆頻頻被陸生攻擊，蔡英文說，政府都有在了解，民主國家可以包容不同意見，但不能接受暴力事件，依照這個原則，相關機關都會積極處理。

多次被問及蔡賴配是不是終於再見曙光，蔡英文重申，黨內團結沒有問題，跟賴前院長溝通也沒有問題，會在最適當的時候提出最適當的組合。

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