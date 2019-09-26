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108課綱上路　調查：8成教師自認沒準備好、5成認為行政負擔重

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▲▼ 金車調查 。（圖／記者崔至雲攝）

▲金車文教基金會公布調查，僅有兩成教師表示全面準備就位，但有四成教師認為新課綱對學生有幫助。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

108課綱正式上路，面對日常繁忙的教學庶務，教師能否站穩改革的腳步，他們真的準備好了嗎？金車文教基金會今（26日）指出，根據該會調查，僅有2成教師表示全面準備就位，對於新課綱的看法反應兩極，4成教師認為對學生有所幫助，讓人不禁擔憂實際執行與理想間是否產生落差。

金車調查指出，近年來，國內頻仍推動各項教育改革，新課綱肩負教育願景與使命，在變動的教學環境中，教師被賦予諸多責任，教學成就感(76.1%)、同儕互動交流(41.4%)、學生成就高(35.0%)是教師在教學上感到快樂的重要來源，但行政負擔太重(48.0%)、學生學習意願低落(43.0%)、教育政策不確定性(38.7%)等因素，也導致教師感到工作不快樂。

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調查發現，有8成8教師認為學生的思想行為主要受父母影響(87.6%)，其次才是同儕(75.8%)、社群媒體(63.5%)，教師影響力僅排名第四(43.9%)。隨著社會風氣變遷，有近八成教師擔憂學生素質日益低落(78.1%)，而教師認為現今教育最需加強學生的能力，則分別是問題解決(67.8%)、品格道德(57.9%)及表達溝通(46.7%)。

調查也指出，優良的校園環境才能讓學生快樂學習、健康成長，而身為最前線教師，他們在教育現場看見不少值得關注的校園問題，超過半數教師認為霸凌是校園亟需改善的問題(56.1%)，接著是學生禮儀(53.0%)和手機使用(50.8%)。

▲▼ 金車調查 。（圖／記者崔至雲攝）

▲吳彩鳳強調，教育需要時間跟信任，期待資源能真正到位，核心素養導向、適性發展從教學面到升學面都能被貫徹。（圖／記者崔至雲攝）

金車文教基金會總幹事曾清芸表示，108課綱跳脫傳統教學框架，「自發、互動、共好」的理念為學習創造更多可能性，核心素養強調知識、技能與態度的加總，教育不只是老師的責任，更應建立在學校、家庭及社會三方共好的合作關係上。建議教師適時調整心態與壓力，保持身心愉悅才能成為提供良好教育的基石，更應持續進修自我充實，累積足夠能量以面對變革。

108課綱理念為素養導向，帶來課程結構實質的改變，但改變所需的資源卻仍未全然到位。全國教師工會總聯合會專業發展中心執行長吳彩鳳認為，現行的升學制度採計方式沒有改變，或是採計方式仍讓家長不夠了解，這些問題產生的衝突、壓力及資源短缺，導致過半數教師對於新課綱覺得無論在教師端或行政端皆無準備。

吳彩鳳強調，教育需要時間跟信任，期待資源能真正到位，核心素養導向、適性發展從教學面到升學面都能被貫徹，應給予老師更多專業發展空間，減去不必要的行政、政策干擾，讓行政支持教學，教學協同行政來完善教學場域，讓老師放心、專心去成就每一個孩子。

▲▼國小108課綱開學。（圖／記者姜國輝攝）

▲108課綱上路，但僅有2成教師表示全面準備就位。（圖／記者姜國輝攝）

金車調查於八月初進行問卷發放，針對全台國小、國中及高中職以上教師進行調查，總共回收有效問卷4,112份，在信心水準97%下，有正負3%以下的抽樣誤差。

對此，教育部回應，108課綱已正式實施，包括課綱審議、充實設備、提升師資員額並培訓增能，甚至全國多達1/6學校擔任前導學校並試行三年，累積豐富經驗，教育部並組成宣講團到各縣市說明，讓更多民眾了解；且先從小一、國一及高一逐年級實施，讓教師與行政人員有更多時間準備及專業發展，各項準備尚稱充分。

針對金車的問卷調查指出，部分教師對108課綱的信心度似乎有待提升。教育部表示，新課綱的相關行政準備及教師增能等作業，在長年的努力下已累積一定成果，教師也自發增能，展現由下而上的熱情與動能，讓新課綱的正式實施獲得成熟的條件。

教育部強調，新課綱以學生為教育主體，幫助學生適性發展，培養自發、互動、共好的核心素養精神，教師站在教學現場的第一線，備課與教學方式勢必要投入更大心力，發揮更大的教學熱忱，讓學生受惠。
 

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