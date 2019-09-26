老師謝謝您！　台南郵局辦教師節感恩活動

▲台南郵局為表示對老師的感謝，特辦理「老師！謝謝您」活動，並發行教師節明信片，讓學生藉以表達對老師感謝之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育是百年樹人的大業，老師扮演領航者的角色，值此教師節前夕，台南郵局為表示對老師的感謝，特辦理「老師！謝謝您」活動，並發行教師節明信片，圖案呈現老師教導學子的畫面，傳遞教師節溫馨與感恩之意涵。

台南郵局局長黃良江表示，中華郵政以傳遞「愛與希望」自許，扮演「美好生活連結者」及「貼心服務提供者」的角色，為了讓人們重燃尊師重道理念，透過手寫文字的溫度，誠摯傳達對師長的敬愛，特於教師節前夕，9月26日上午8時，在東區台南一中群英堂舉辦「老師！謝謝您」書寫明信片活動，參加學生350人。

活動開始首先由學生代表向敬愛的老師獻花，感謝老師莘莘教誨，而後台南一中廖財固校長及黃局長現場致詞並邀請老師及學生們在明信片上寫出對老師滿滿的感謝與敬意，並一一投入會場郵筒由臺南郵局遞送。

黃良江局長進一步表示，藉此活動，鼓勵莘莘學子勇於表達對老師的敬意與感謝，並於教師節這天，祝福普天下老師教師節快樂！台南一中廖校長由衷感謝台南郵局辦理這項有意義的活動，活動中由學生書寫教師節明信片感謝老師教誨，大聲齊喊「老師謝謝您，老師您辛苦了」，同學們將寫好的明信片投入郵筒中圓滿結束。廖校長、學生會范藝耀會長及教師節慶祝大會總召趙宥騏同學都積極參與本活動，現場氣氛非常熱鬧。