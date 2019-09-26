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辣妹逛超市被保全要求「脫衣驗身」　她霸氣全脫還自己清白！

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辣妹逛超市被保全要求「脫衣驗身」　她霸氣全脫還自己清白！（圖／翻攝自Twitter／Anonymus Sin Censura）

▲女子和朋友逛超市時，突然被保全要求脫衣檢查。（圖／翻攝自Twitter／Anonymus Sin Censura

記者李振慧／綜合報導

墨西哥首都墨西哥城一間連鎖超市沃爾瑪(Walmart)近來上演奇怪的一幕，一名身材火辣的女顧客在賣場逛街時，突然被保全指控偷竊，對方竟然要她當場脫衣以證明自己清白，結果她也十分坦蕩蕩，當場全身脫得精光只剩下內衣褲，大方經過門口感應器。

事件發生在墨西哥城Yepeyac區一間沃爾瑪超市。從監視器畫面可看到，一名穿著黑色上衣與白色短裙的女子，在超市入口處突然被保全叫住，為了證明自己沒有行竊，她聳了聳肩，當場帥氣脫掉白色短裙，結果這樣做還不夠，沒一會連上衣也脫掉。

女子全身雖然只剩內衣褲，態度卻完全不扭捏，大大方方地經過門口感應器，成功證明自己的清白。新聞中沒有提到，這名女子是否有被逮捕，或者她事後是否有向當局申報保全的騷擾行為。

影片在網路上引起討論，許多人不滿保全的離譜要求，有網友表示，「如果我是那女人，我會做一樣的事，然後叫那保全回家去搞自己啦」，有人則解釋，因為當地許多竊賊通常身材很瘦，所以衣服穿得愈多的人愈容易被叫去檢查，但通常不會找穿得少的人。

▼女子最後為了還自己清白，乾脆把全身衣服都脫了。（圖／翻攝自Twitter／Anonymus Sin Censura）

辣妹逛超市被保全要求「脫衣驗身」　她霸氣全脫還自己清白！（圖／翻攝自Twitter／Anonymus Sin Censura）

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