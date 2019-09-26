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iOS 13.1體驗大公開！最佳化電池充電、分享預估抵達時間、自動執行等7大功能搶眼

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▲iOS 13在網路上傳出許多災情，所幸很快就發佈iOS 13.1。（圖／翻攝自OLHAR DIGITAL網站）

▲iOS 13在網路上傳出許多災情，促使蘋果提前發佈iOS 13.1。（圖／翻攝自OLHAR DIGITAL網站）

記者趙正瑋／綜合報導

iOS 13在網路上傳出許多災情，促使蘋果公司加快發佈了iOS 13.1，除了修正許多錯誤之外，這次更新也添加和優化了許多新功能，例如：提升AirDrop精準度、捷徑自動化、與朋友共享到達時間等功能。

此前，網路上就傳出iOS 13問題不斷，例如：App 閃退、翻譯不完全、3D Touch 功能錯誤、鍵盤有時沒反應、Email垃圾桶無法刪除等，甚至使用者在添加信用卡資料後，竟然會出現別的用戶隱私資料。

記者實測更新至iOS 13.1後，iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 可支援超寬頻技術執行AirDrop，只要與對方互設好友就能開啟準確定位，方便傳輸數據。

而且也可以設定iPhone在某個條件下，自動執行某個動作。例如：中午12點自動開啟音樂，或是晚上9點自動調暗螢幕等。

▲iOS 13.1。（圖／記者趙正瑋攝）

▲iOS 13.1自動化功能。（圖／記者趙正瑋攝）

蘋果（Apple）的內建地圖也添加「分享抵達時間」功能，倘若與朋友相約，可以傳送系統預估的到達時間給對方。

▲iOS 13.1。（圖／記者趙正瑋攝）

▲iOS 13.1可分享預估抵達時間給對方。（圖／記者趙正瑋攝）

在電池方面，iOS13.1新增了「最佳化電池充電」功能，當手機充到80％時會自動暫停充電，防止電池效能耗損過快，而且如果使用者更換非蘋果正版電池時，蘋果會發送通知警告，不過該公司也表示，未來將擴大提供正版零部件給第三方維修廠商。

▲iOS 13.1。（圖／記者趙正瑋攝）

▲iOS 13.1最佳化電池充電功能。（圖／記者趙正瑋攝）

此外，使用藍牙連接配件，例如：AirPods、Apple Watch時，使用者可以在iPhone中看到這些配件的電量狀況。

▲iOS 13.1。（圖／記者趙正瑋攝）

▲iOS 13.1可讓用戶看到藍牙連線的配件電量。（圖／記者趙正瑋攝）

而且動態桌布也進行了更新，增加了新顏色。

▲iOS 13.1。（圖／記者趙正瑋攝）

▲iOS 13.1動態桌布。（圖／記者趙正瑋攝）

而且，iOS 13.1也添加了「字體」欄位，雖然目前尚未開放下載新選項，不過預期未來將有特殊的蘋果字體供下載。

▼iOS 13.1未來將可下載自己喜歡的字體。（圖／記者趙正瑋攝）

▲iOS 13.1。（圖／記者趙正瑋攝）

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