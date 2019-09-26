北部本土屈公病疫情不斷　境外移入緬甸、泰國為大宗民眾要提高警覺！

▲台南市衛生局針對成大校園進行化學防治及擴大採血。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

北部自8月下旬出現本土屈公病病例後，截至9月24日止全國已有18例本土病例，雖台南目前無本土屈公病病例，但因有北部病例至台南市活動，且台南氣侯正適合病媒蚊繁殖，加上南來北往的便利性，市民朋友仍要提高警覺加以防備。

台南市衛生局指出，本土病例分別為新北市17例（中和區13例，永和區、新莊區、新店區及土城區各1例）及台北市1例（萬華區）；另境外移入病例69例，感染國家以緬甸48例為多、其次為泰國11例，近１個月新增病例感染國家以緬甸為主。

屈公病的症狀是突然發燒、皮疹、關節疼痛（一按就痛）或關節炎、其中特別是手腳的小關節、手腕和腳踝，在關節活動時會感覺嚴重疼痛，約1成患者會出現持續或反覆的嚴重關節疼痛，其他症狀包括頭痛、結膜充血、輕微畏光、淋巴結腫大、腸胃不適、出血徵象等，潛伏期約2到12天。因症狀與登革熱相似，請民眾加強注意，有明顯關節疼痛時，千萬勿輕忽，請立即就醫，釐清病因。

時值開學月，外籍生假期結束或本地生旅遊、交流由東南亞返台，再加上有75％的登革熱患者是無症狀的，所以當帶病毒的患者受到斑蚊叮咬即有可能將病毒散布開，防範非常困難，有賴全體市民提高警覺；此次針對第26例登革熱本土病例擴大採血，9月25日即採檢418人，26日會繼續在校園進行此項防治工作，並針對學校加強孳清及化學防治。另請醫療院所醫師，加強TOCC詢問，發現疑似病例時請立即通報，以能及早進行相關防治。

因屈公病、登革熱及茲卡病毒感染症傳播的病媒蚊都是埃及斑蚊及白線斑蚊，請民眾加強注意，清除積水容器巡倒清刷是杜絶病媒蚊孳生及做好防蚊措施，不可因為天氣轉涼就輕忽；大家喜歡秋高氣爽的氣侯溫度，蚊子也喜歡涼涼的秋天，正適合病媒蚊繁殖下一代。所以，如果有發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史等，以利及早通報、診斷及防治。