「想質詢韓國瑜人太多」議會改抽籤質詢　洪慈庸：讓人傻眼！

▲高雄市議會質詢韓國瑜改抽籤，洪慈庸直呼讓人傻眼。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

高雄市議會以「質詢韓國瑜人太多」，26日改為「抽籤質詢」，引起外界譁然。立委洪慈庸發文以「讓人傻眼！」來形容，她表示，民意代表殿堂沒有自己職責當一回事，非人民之福！

立委洪慈庸26日上午，針對高雄市議會改為抽籤質詢市長韓國瑜，在臉書發表看法。

「真的令人傻眼！」洪慈庸表示，不管是國會還地方議會，一年之中開議期間只佔一段時間，我們在立法院要推動事情，常常都覺得時間不夠用。高雄市議會竟只因要質詢韓國瑜的人太多，竟改為抽籤質詢。

▲民進黨議員在高雄市議會內擺放「辭市長放過高雄」海報。（圖／記者吳奕靖攝）

她表示，韓市長忙著選總統，無法專心市政，結果高雄議會想的不是把握機會讓議員質詢、力促市政推動，反而讓市長「六點準時下班」。民意代表的殿堂沒把自己的職責當一回事，真的不是人民的福氣。

網友紛紛留言稱，「以前是美哉高雄，現在是悲哉高雄」、「沒看過這麼備受呵護的市長」、「議會自動降格改當高雄市政府的議會局」等。更有人建議，「為什麼不擲筊來決定，3個聖杯就可以質詢，質詢前再燒個香感謝神明保佑讓議員可以質詢」。

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