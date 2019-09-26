蔡賴配是否出現曙光？　蔡英文：最適當時提出最佳人選組合

▲針對蔡賴配是否合體？蔡英文總統強調，會在最適當時候提出最佳人選。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統26日出席世界台商會聯合總會第25屆年會暨理監事會議，會後接受媒體聯訪時，針對媒體關心前行政院長賴清德25日曾北上，是否有安排會面、蔡賴配是否出現曙光？蔡英文表示，「答案還是一樣的，黨內團結沒有問題，與賴院長的溝通也沒問題，我們會在最適當時候提出最佳人選。」

蔡英文上午出席在桃園市龜山區的國立體育大學體育館舉辦的世界台商聯合總會，原定並未接受媒體聯訪，但蔡英文透過幕僚舉行簡短媒體聯訪，以回覆媒體提問。

媒體提問，昨天賴院長北上，被媒體問到跟蔡總統見面沒有問題，大家關注蔡總統與賴院長會面會是在什麼時候？有可能會在9月28日有可能嗎？大家也很關心蔡賴配是否露曙光？

蔡英文指出，「我的答案還是一樣的，第一個我們黨內團結沒有問題，第二個跟賴院長的溝通也沒有問題，第三個我們在最適當的時候會提出最佳的人選組合。」

媒體又問，之前斷了兩個邦交國，府內召開國安會議，報告裡面有提到年底可能還有一些斷交風險，為因應這件事情，美國有簽署台北法案，總統怎麼看？

▲對於年底前可能還有邦交國可能斷交？蔡英文表示，務必全力鞏固我們邦交。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文強調，「中國以斷我們外交為手段，對我們實施各式各樣的施壓，這個是長久以來的做法，尤其選舉期間我們都不能排除任何的可能性，這段時間已經請外交部門同仁特別的加強他們各方面的作業，務必要全力鞏固我們的邦交，至於我們很多的理念相近、支持台灣的國家，他們也都在各方面幫助我們、強化我們國民的信心。」

另外，媒體詢問，很多在台港生因為聲援反送中，在各大學被一些中國學生有攻擊的狀況；蔡英文回應，「我們政府已經都在全面了解這一些事情，我們是一個民主國家，可以包容不同的意見，但我們不能夠接受有暴力的事情，依照這個原則來處理我相信我們的主管機關都會很積極地來處理這一些事情。」

至於有立委爆料，府內同仁有人在專機上面買了37條菸，蔡英文指出，「這件事情在機上的購買免稅菸品，跟司法機關調查的走私私菸案，這兩件事情是不同的性質，檢方也說明了，現在在司法調查的就是9700多條，這些有涉及刑事責任這部分的調查，至於飛機上免稅商品，或是免稅菸品，這不在刑事追訴範圍，因為它沒有涉及到刑事責任，但在行政罰上面，有必須要進行懲處，我相信主管機關都會做相關的調查，並且進行懲處。」

有關台鐵司機尤振仲認為，普悠瑪事件沒有調查清楚，還有他交的一些證據都消失了；蔡英文說，「這些事情我們會請行政院特別注意，督導正在處理的主管機關特別注意這一些相關的當事人的說法，務必在整個處理的過程中沒有偏頗，而且能夠調查完成。」

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