愛上烏托邦的桃花源　黃浩洸率小丑默劇團赴烏鎮

記者郭世賢／新北報導

「看一個劇，認識一個文化；演一齣戲，分享一個世界。」仿效默片時期的大師卓別林的喜劇風格，融合了法式與義式的默劇技巧，再加入馬戲團中雜耍及魔術的表演，是風格變化多端的小丑默劇團集所有表演藝術的形式，這是團長黃浩洸從事表演藝術20年來的總結。

▲ 愛上烏托邦的桃花源，團長黃浩洸率小丑默劇團赴烏鎮。（圖／黃浩洸授權提供，下同）

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黃浩洸高中時，看到了賴聲川老師執導的《暗戀桃花源》，其中性格被現實撕裂，不小心進了烏托邦的桃花源，穿梭在現實與想像的空間裡，十足現代化的表徵的老陶角色，也彷彿看到了自己，竟然不知覺思維角色的替換成了老陶，而愛上了戲劇，終也考上了國立臺北藝術大學戲劇系。學院時期對表演藝術有了更深的體悟，再度受到賴老師所執導的《如夢之夢》啟發，奠定了他更讓人驚艷的戲劇之路。

其實現代21世紀，每個人都被戲劇、表演包圍著，不管舞台劇也好、電視劇也好、甚至是任何一段Youtube影片。多年以後，其實說不上來所有看過的演出到底改變了我們什麼，可是偏偏會在生命的某些重要時刻，突然想起某個片段，而有了在現實生活中再次前進的動力和希望。

▲ 小丑默劇的表演是很需要勇氣，願意在生活裡為一齣戲、一個觀眾微笑而努力。

黃浩洸想起了在烏托邦桃花源的老陶，也想起了在現實折磨下還要展現烏托邦優雅的卓別林，因此最後選擇了以小丑默劇作為表演形式，以辛酸眼淚交換公眾的喜悅。在街頭表演中，小丑默劇團團長黃浩洸可以說是卓別林的化身，他著迷於默劇創作與卓別林的相關作品，然而小丑默劇現場的表演是很需要勇氣，願意在生活裡為一齣戲、一個觀眾微笑而努力，也更需要經常面對真真切切的現實，如現代網路內外現實與虛幻的人生。

在表演藝術蓬勃發展的地區，獲得演出的機會，以及獲得演出應有的酬勞和掌聲回報是很普通的事，但當環境還未成熟的此刻，有一群人還願意為豐富別人的生命而努力、腳踏實地做著戲，不計代價，最是難能可貴。

▲ 小丑默劇需要經常面對真真切切的現實，如現代網路內外現實與虛幻的人生。

今年小丑默劇團將代表台灣參與烏鎮戲劇節，我們需要大家的實際支持與幫助，朋友們動起來讓我們再美麗一次於烏鎮，您可以到劇團的粉專了解我們按讚或分享給鼓勵，若有心且有餘力的話，也可私訊小丑默劇團的粉專，給予資金的協助。

早在2013年7月，來自世界各國的小丑齊聚於北歐的丹麥藝術節，在相似的粉墨彩妝下，「小丑默劇團」也受邀到這場國際型的文化藝術交流，在這藝術饗宴中讓各國見識到臺灣所不缺乏的藝術魅力，能「繼續讓世界充滿歡樂」，就是「小丑默劇團」團長黃浩洸的核心價值。

2018年深秋午後微雨，烏鎮盛庭行館碼頭，三個小丑裝扮的年輕人和著喧鬧的舞曲開始雜耍表演，圍觀的人從零落幾個到裡外三圈。這是臺灣小丑默劇團第一次參與古鎮嘉年華。黃浩洸覺得水鄉環境與表演形成的衝突感很迷人，小丑比較西方，這裡的水道、河岸古色古香，又會讓人有威尼斯的感覺，我們的裝扮和表演走上街頭，中西文化的碰撞就產生了。

▲ 團長黃浩洸率小丑默劇團赴烏鎮。

烏鎮戲劇節長街宴那天，烏鎮景區總裁陳向宏和戲劇節總監製黃磊擔憂的下雨幸運地沒有發生。陳向宏站在街邊，滿意地看著從四面八方奔赴烏鎮的戲劇人擠滿了整條街道，飲酒暢聊。那天晚上，他發了一條微博：「未來再過一百年，中國有N個一千年或者兩千年的古鎮，但是中國只有一個一百年戲劇節歷史的古鎮，這就是烏鎮」成了戲劇烏托邦，就像講述一個個荒誕的段子，烏鎮戲劇節從一個白日夢變成戲劇界矚目的大事件。

此次今年將再參與的烏鎮古鎮嘉年華，我們的演出將打破街頭演出形式，演出者會坐著船，觀眾在岸邊欣賞「在船上高歌，觀眾們在橋邊岸邊，聽聽不同曲風的演唱，撫慰大家的心靈藝術是需要大家的支持的，創作很辛苦，圓夢也很辛苦，也需一些小幸運（你很幸運，能一直作我想作的事）這是一個贊助我2次的圓夢小天使跟我說的一句話」。

「謝謝這次參與贊助的親朋好友，夢想沒有離我太遙遠，讓我能無憂愁的去作去執行藝術人所要圓的藝術夢還在想，怎麼讓更多人能一起再幫我們加油，讓更多人親近藝術節，只要你有心，只要你有夢，我不會讓你失望，一同參與才有革命情感，一同執行完一件事，情感就此加溫了」一個以小丑默劇為志業，做了25年的小丑，真心的期盼黃浩洸。

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