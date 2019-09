你也是「台灣隊長」？小英首發競選歌超有梗　網驚喜：MV藏彩蛋

▲蔡英文的首支競選歌曲《台灣隊長》輕快節奏及熱血內容,讓網友大讚。(圖/翻攝自影片,下同)

生活中心/綜合報導

總統蔡英文的首支競選歌曲《台灣隊長》於9/24上線,找來台灣饒舌歌手「大支」製作,電子曲風搭配輕快節奏,以RAP盤點小英執政成果,強調4年來政府認真做事而不是為了選票箱,尤其唱出「如果你也在為台灣努力的話,那你也是台灣隊長!」秒讓網友熱血沸騰,不只是在網路上引發話題,還有網友驚奇發現MV竟藏彩蛋,讓大支竟然變瘦、變「小支」了?

大支作為《台灣隊長》的製作人,將蔡英文執政以來的政績,重點彙整在歌詞中,好比防疫豬瘟、打假消息、減稅等,還稱政府面對兩岸議題的魄力猶如「撿到槍」,押韻歌詞讓人印象深刻、琅琅上口。網友誇讚「終於擺脫傳統競選歌曲的風格,超讚的」、「大家都說政府撿到槍,認真做事而不是為了選票箱,那邊太厲害一直聽」。

請繼續往下閱讀...

▲MV主角與製作人大支有幾分神似,讓人有大支瘦成小支的錯覺。

有網友還說,MV中的大支整整小了一號,直呼:「大支怎麼變小支了」、「怎麼瘦到不是大支了」?事實上,《台灣隊長》雖由大支監製,但MV的主角根本不是大支,只是影片中演員與他酷勁相似,加上二人髮型都是平頭短髮,才會引發網友誤會,讓人有「大支變小支」的錯覺,讓一堆歌迷以為就是大支本人,對此,大支也出面否認男主角並非他本人。

蔡英文昨晚也在臉書轉發MV表示,每個時代的台灣都有不同的挑戰,「只要是為台灣努力的台灣人,都是台灣隊長」,與歌詞「如果你也在為台灣努力的話,那你也是台灣隊長」相互呼應。

副行政院長陳其邁也在臉書分享《台灣隊長》,並引用電影「美國隊長」的名言「I can do this all day(我能為此拚一整天)」,比喻蔡英文政府面對中國文攻武嚇,軍事威脅及外交脅迫,就是用這種堅持的態度,守護台灣主權讓人民生活更好,邀請正在為台灣努力的民眾一起加入台灣隊、成為台灣隊長。

這首《台灣隊長》不到一天已累積將近10萬觀看,網友稱讚競選歌曲風格創新,表示「人人都可以是台灣的英雄」、「我也是台灣隊長」、「整首歌沒有小英的畫面,就是要降低選舉意識,讓每個人都能是台灣隊長,也讓整個政績歸功於團隊而非個人,小英真的是很棒的領導者」、「陳其邁是台灣”腹"隊長」。

▼影片取自YouTube,如遭刪除敬請見諒。