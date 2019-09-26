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你也是「台灣隊長」？小英首發競選歌超有梗　網驚喜：MV藏彩蛋

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▲▼小英首發競選歌超洗腦　網驚喜：MV藏彩蛋。（圖／翻攝自影片）

▲蔡英文的首支競選歌曲《台灣隊長》輕快節奏及熱血內容，讓網友大讚。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

總統蔡英文的首支競選歌曲《台灣隊長》於9/24上線，找來台灣饒舌歌手「大支」製作，電子曲風搭配輕快節奏，以RAP盤點小英執政成果，強調4年來政府認真做事而不是為了選票箱，尤其唱出「如果你也在為台灣努力的話，那你也是台灣隊長！」秒讓網友熱血沸騰，不只是在網路上引發話題，還有網友驚奇發現MV竟藏彩蛋，讓大支竟然變瘦、變「小支」了？

大支作為《台灣隊長》的製作人，將蔡英文執政以來的政績，重點彙整在歌詞中，好比防疫豬瘟、打假消息、減稅等，還稱政府面對兩岸議題的魄力猶如「撿到槍」，押韻歌詞讓人印象深刻、琅琅上口。網友誇讚「終於擺脫傳統競選歌曲的風格，超讚的」、「大家都說政府撿到槍，認真做事而不是為了選票箱，那邊太厲害一直聽」。

請繼續往下閱讀...

▲MV主角與製作人大支有幾分神似，讓人有大支瘦成小支的錯覺。

有網友還說，MV中的大支整整小了一號，直呼：「大支怎麼變小支了」、「怎麼瘦到不是大支了」？事實上，《台灣隊長》雖由大支監製，但MV的主角根本不是大支，只是影片中演員與他酷勁相似，加上二人髮型都是平頭短髮，才會引發網友誤會，讓人有「大支變小支」的錯覺，讓一堆歌迷以為就是大支本人，對此，大支也出面否認男主角並非他本人。

▲▼小英首發競選歌超洗腦　網驚喜：MV藏彩蛋。（圖／翻攝自影片）

蔡英文昨晚也在臉書轉發MV表示，每個時代的台灣都有不同的挑戰，「只要是為台灣努力的台灣人，都是台灣隊長」，與歌詞「如果你也在為台灣努力的話，那你也是台灣隊長」相互呼應。

副行政院長陳其邁也在臉書分享《台灣隊長》，並引用電影「美國隊長」的名言「I can do this all day(我能為此拚一整天)」，比喻蔡英文政府面對中國文攻武嚇，軍事威脅及外交脅迫，就是用這種堅持的態度，守護台灣主權讓人民生活更好，邀請正在為台灣努力的民眾一起加入台灣隊、成為台灣隊長。

▲▼小英首發競選歌超洗腦　網驚喜：MV藏彩蛋。（圖／翻攝自影片）

台灣隊長 。（圖／翻攝自臉書） 

這首《台灣隊長》不到一天已累積將近10萬觀看，網友稱讚競選歌曲風格創新，表示「人人都可以是台灣的英雄」、「我也是台灣隊長」、「整首歌沒有小英的畫面，就是要降低選舉意識，讓每個人都能是台灣隊長，也讓整個政績歸功於團隊而非個人，小英真的是很棒的領導者」、「陳其邁是台灣”腹"隊長」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。

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