幫朋友扶「迷昏女」進賓館...還被邀一起來　男醫護：嚇到不敢走，只有看！





▲性侵示意圖（圖／123RF）

記者劉亭／綜合報導

香港一名楊姓男護士2017年10月約女網友X出門，用「迷姦水」下藥後，打電話給陳姓醫護助理朋友，兩人合力把不醒人事的X扛進賓館，之後楊男當場性侵得逞。此案於25日再度開庭審理，陳男聲稱與楊男不熟，只是曾一起嫖妓，當下雖然試圖阻止但未果，否認協助性侵。

根據《香港01》報導，楊男聲稱出於好奇，在網路上買了3瓶各2ml俗稱「乖乖水」的藥物，自己試喝過沒有感覺，因此約了X，趁著兩人在公園聊天時，倒入事先買好的葡萄汁中讓對方喝下，想試試看作用，沒想到卻真的有效果。

楊男指出，隨後原本約好吃晚餐的陳男抵達了，兩人一起把X扛進賓館裡，到了房間之後他先摸了X的大腿和胸部，之後忍不住性慾，當場性侵了女子，雖然陳男本來打算離開，但在他的挽留之下，留下來看了性侵過程。

▲果汁示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

X則表示，與楊男約10年前於臉書上認識，到2016年向他諮詢醫療問題才開始聯絡，當天喝下楊男提供的葡萄汁後，突然像喝醉一樣感到情緒高漲，並且四肢無力，陷入半昏迷狀態，但在模糊的記憶中記得陳男熄協助將她帶至旅館。

33歲楊男已承認使用藥物並犯下強姦罪，34歲的陳男則否認協助及教唆楊男性侵。陳男指出，偶爾會和楊男相約吃飯和嫖妓，兩人曾2次一起找同一名性工作著嫖妓，但其實並不太熟

陳男透露，抵達公園時看見X靠在楊男的身上，以為女生只是喝醉了，但楊男隨後告知有下藥，雖然覺得不妥，但仍協助把X帶進賓館，在楊男開始摸胸時曾勸阻，之後楊男問他要不要「一起搞」時，他二度勸阻「不如你叫雞」。

陳男表示，當時楊男在他面前脫下兩人衣物，並在沒有用保險套之下進行性交數分鐘，當時很想離開現場，但嚇到傻住只剩軀殼，好像被逼看人犯案，事後因為覺得自己也犯法，因此不敢報警。

控方指出，陳知悉事主被下藥後，仍協助帶她往賓館，證供也顯示他知道朋友意圖性侵，且逗留了約45分鐘之久，屬鼓勵犯案，不相信他曾勸阻；而即使曾有勸告，被告也沒有以報警等方式實際地阻止對方。案件目前仍在審理中。