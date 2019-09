護理師假好心「幫忙」92歲翁立遺囑…受益人寫自己　4600萬遺產全吞了

▲澳洲一名護理師「幫忙」92歲老翁寫遺囑,獨自繼承4600萬遺產。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

澳洲一名護理師庫瑪爾(Abha Kumar)於2015年照顧92歲病患考克斯(Lionel Cox),一聽見老人家舉目無親,又沒寫過遺囑,立刻「熱心」幫忙,讓對方把自己名字填進受益人欄位,順利繼承150萬美元(大約新台幣4600萬元)遺產。她被法院准許保留這一筆金錢,但5年內禁止從事老年照護工作或志工。

澳洲媒體Daily 10指出,考克斯沒有配偶或好友,獨自住在斐茲洛伊區(Fitzroy),2015年7月發覺身體狀況不好,搬進墨爾本的安養院「劍橋之家」(Cambridge House),並向照顧他的護理師庫瑪爾表示,「我只會待到寒冷的月份結束為止。」

▲92歲的考克斯獨居,沒有配偶,擁有大筆財產。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

根據《每日郵報》,庫瑪爾一聽見老人沒有寫過遺囑,很熱心地四處尋求專業法律諮詢,甚至提供一份參考範例。考克斯也非常配合,親手把護理師名字寫在受益人欄位,3天之內就完成一切文件工作,2人事後一起搭計程車回家,收拾個人物品。

《澳洲新聞》報導,考克斯2015年8月自然死亡後,庫瑪爾順利繼承150萬美金遺產,變賣房屋、地產和其他物品。

維多利亞民事與行政法庭7月召開聽證會,庫瑪爾承認,誘使老人寫下有利於自己的遺囑,也承認「護理與助產委員會」(Nursing and Midwifery Board)提出的三項指控。她一開始宣稱,會把獲利全部捐給慈善機構,後來才坦承,金錢都被用來支付法律訴訟費用。

