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護理師假好心「幫忙」92歲翁立遺囑…受益人寫自己　4600萬遺產全吞了

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▲老年,老人,阿公,爺爺,輪椅,生病,復健,照顧,長期照顧,居家照顧。（圖／翻攝自pixabay）

▲澳洲一名護理師「幫忙」92歲老翁寫遺囑，獨自繼承4600萬遺產。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲一名護理師庫瑪爾（Abha Kumar）於2015年照顧92歲病患考克斯（Lionel Cox），一聽見老人家舉目無親，又沒寫過遺囑，立刻「熱心」幫忙，讓對方把自己名字填進受益人欄位，順利繼承150萬美元（大約新台幣4600萬元）遺產。她被法院准許保留這一筆金錢，但5年內禁止從事老年照護工作或志工。

澳洲媒體Daily 10指出，考克斯沒有配偶或好友，獨自住在斐茲洛伊區（Fitzroy），2015年7月發覺身體狀況不好，搬進墨爾本的安養院「劍橋之家」（Cambridge House），並向照顧他的護理師庫瑪爾表示，「我只會待到寒冷的月份結束為止。」

▲▼老人,爺爺,迷路,背影,走失。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲92歲的考克斯獨居，沒有配偶，擁有大筆財產。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據《每日郵報》，庫瑪爾一聽見老人沒有寫過遺囑，很熱心地四處尋求專業法律諮詢，甚至提供一份參考範例。考克斯也非常配合，親手把護理師名字寫在受益人欄位，3天之內就完成一切文件工作，2人事後一起搭計程車回家，收拾個人物品。

《澳洲新聞》報導，考克斯2015年8月自然死亡後，庫瑪爾順利繼承150萬美金遺產，變賣房屋、地產和其他物品。

維多利亞民事與行政法庭7月召開聽證會，庫瑪爾承認，誘使老人寫下有利於自己的遺囑，也承認「護理與助產委員會」（Nursing and Midwifery Board）提出的三項指控。她一開始宣稱，會把獲利全部捐給慈善機構，後來才坦承，金錢都被用來支付法律訴訟費用。

根據法院24日公布的文件，庫瑪爾被指控「擁有嚴重人格缺陷，缺乏誠信與正直，對於社會大眾構成威脅」，犯下瀆職行為，5年內禁止註冊從事各種形式的老年護理工作，也不可以擔任長照志工。

法庭認為，庫瑪爾有決心、有目的地確保考克斯先生，也就是她所照顧的「脆弱又年長的老人，寫下有利於她的遺囑」，並且指出護理師「沒有拒絕遺囑中賦予的利益」，藉由不當行為獲得利益。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。
 

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