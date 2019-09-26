夫妻搭Uber「怎嫁你這種人」...下車邊抱嬰邊吵　司機心寒：寧願單身

▲司機看盡婚姻醜惡一面，寧願單身！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

婚姻真的是愛情的墳墓嗎？一名男司機載客，發現後座的夫妻為錢而吵架，男方不滿經濟壓力大，頻頻要老婆多付出一些。不僅如此，因寶寶才剛出生，男方嫌下班勞累，不想照顧孩子，最後老婆心寒回嗆「我真不明白當初為什麼會嫁給你這種人！」

「Uber司機這份工作讓我看盡人生百態！」一名男網友在臉書《爆怨公社》有感而發，今（26）日載到一對年輕夫妻，其中一人抱著未滿一位的小嬰兒，兩人似乎為了金錢而鬧爭執。老公不耐煩開口，「每一次跟妳父母出外用餐都是我在給錢」，妻子則一臉不悅回應，「你是講什麼？那一點錢你看不開？」

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寂靜的車廂裡，讓每句爭吵聲都格外刺耳，坐在駕駛座的原PO也尷尬不已，下秒老公繼續說理，「不是這個問題，現在整個家都在靠我， 孩子又剛出世！」妻子聞言也氣得反駁，「哇，家裡的房貸，那些我也有在幫忙再給好嗎？」兩人誰也不讓誰，每一句話如刀一般，狠狠劃傷彼此的內心，對話如下：

老公：我上班回到家都很晚了，妳還要我幫忙顧孩子！



妻子：什麼？我就沒上班嗎？我也會累阿！只是要求你幫忙照顧一下 ，都不行嗎？



老公：以後我什麼事都不會管



妻子：我真不明白當初為什麼會嫁給你這種人

最後目的地抵達，夫妻抱著小孩下車，原PO無奈望著他們的背影，「一邊推著嬰兒車，一邊走一邊吵！」俗話說，貧賤夫妻百世哀，一段在美滿的婚姻，最後都可能為了錢，把彼此的感情狠狠磨光，這一幕畫面，也讓原PO揪心感嘆，「這樣的婚姻會幸福下去嗎？還是自己一個人好，對嗎？」

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▲網友無限感嘆！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章曝光後，不少網友狂罵男方沒有肩膀，「嫁給這種，真的很倒八輩子楣」、「好自私的先生」、「錢不是問題，問題是沒錢！」、「現實生活就是這樣，有了孩子沒了生活品質」、「這男的適合單身一輩子」、「什麼叫幫忙顧孩子，不是他的種是不是，改姓阿，叫X什麼」、「這男的心胸狹隘，也不會有那麼大的福氣財運」、「寧願一個人優游自在獨處，也不要委屈求全相處」。不過另一派網友認為，女方也該負起責任「為什麼出門吃飯都要男方給錢，還覺得理所當然，雖然男方不該說這種話，可是女方講的話也不是很ok」、「 我替男生感到無奈」。

至於站在中間的網友則直言，「生了小孩才是婚姻的開始啊」，畢竟勸合不勸離，只能理性建議，「我覺得再怎麼窮，彼此真的互相尊重扶持，很多事還是過得比很多人幸福，但假如窮再加上相互計較太多，這婚姻很難長久的」、「夫妻之間只有互相才會走的長久」、「不要隨便買房子和生小孩，實力不允許」、「保險套是好東西，不然就去結紮」。

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