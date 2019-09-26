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影／民進黨拍廣告撐香港　卓榮泰29日率領黨工上街頭

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記者蔣婕妤／台北報導

香港反送中風波持續延燒，由台灣民間團體發起的撐港遊行預計29日下午登場。遊行主辦方、經民連召集人賴中強26日拜會民進黨主席卓榮泰及秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆，林飛帆表示，遊行當天將由卓榮泰親自率隊，黨中央幹部將會全程參與，立委候選人也已經受邀，呼籲就近參與系列聲援活動。

賴中強表示，看到中國大陸國台辦發言人出言恐嚇929撐港遊行是玩火自焚，甚至還說這是台灣企圖搗亂香港的又一鐵證，台灣還沒簽和平協議，也沒有一國兩制，中國大陸已經出言恐嚇，如果跟中國大陸走近，會讓台灣徹底失去自由，他同時感謝包含民進黨及時代力量等十個政黨參與連署，支持這次的撐港行動。

針對29日的撐港大遊行，林飛帆指出，卓榮泰將會率領參加，黨中央正副主管也會全程參與，雙北立委候選人黨部已經發函邀請，其他各地方縣市也有相呼籲的遊行活動，鼓勵各地黨工職就近參加，一起聲援香港。

羅文嘉談到，不只是台灣，包含美國也支持香港人民爭取自由民主。美國今天通過香港人權與民主法案，代表對香港民主運動的全力支持，同時也通過台北法案，明確表達台灣面對中國大陸打壓應當擁有自身空間。

在26日記者會現場也播放民進黨拍攝撐港廣告影片，內容由港人現身說法，告誡台灣人千萬勿信一國兩制。羅文嘉強調，每增加一分對香港的打壓，或是對台灣爭取國際空間的打壓，都更強化台灣社會對捍衛民主、支持香港的決心與力量。

▼撐港挺台反極權記者會。（圖／記者蔣婕妤攝）

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