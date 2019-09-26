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國慶連假訂位爆滿！　高鐵「加開6班次」9／28手刀快搶

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▲高鐵台南站月台▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲沒搶到國慶連假車票的人還有機會。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者胡順惠／台北報導

國慶4天連假即將到來，台灣高鐵在6天疏運期間加開174班次列車。台灣高鐵表示，由於旅客預購情形踴躍，為加強服務旅客返鄉、出遊，將於疏運期間（10月9日至10月14日）再加開6班次列車，包含南下4班、北上2班，9月28日（六）凌晨零時起開放購票，歡迎旅客多加利用。

▲▼台灣高鐵國慶疏運期間再加開6班次。（圖／台灣高鐵提供）

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▲台灣高鐵國慶疏運期間再加開6班次。（圖／台灣高鐵提供）

高鐵表示，國慶疏運期間人潮眾多，高鐵公司敬請旅客預先訂位，並多加利用全國一萬多家高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、T Express手機購票系統等站外通路，提早完成付款、取票，到站即可直接進站搭車。疏運期間各車次均維持3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊聯名卡、一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭乘自由座。（各車次自由座車廂配置數）

高鐵說，國慶疏運期間，6天共加開180班次列車（南下91班、北上89班），總計提供1,032班次列車的旅運服務。尚未購票之旅客可透過高鐵公司網路訂位系統、智慧型手機購票系統或便利超商購票系統，查詢欲搭乘日期及時段指定區間仍有空位之列車車次，儘早規劃安排行程。

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