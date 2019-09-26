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傳承扛茨放溪流文史記憶　國寶李養匠師無私教授草茨工藝

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▲台南市南興國小、溪南寮興安宮新吉庄龍安宮為緬懷先人艱辛，特邀請李養工藝師製作「草茨」，重演先民遷徙史況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市南興國小、溪南寮興安宮新吉庄龍安宮為緬懷先人艱辛，特邀請李養工藝師製作「草茨」，重演先民遷徙史況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「扛茨走溪流」為台南文史中重要的一頁；台南市南興國小、溪南寮興安宮新吉庄龍安宮為緬懷先人艱辛，特邀請李養工藝師製作「草茨」，重演先民遷徙史況後，將草茨留存校內供教學使用，台南市長黃偉哲與文化局長葉澤山，肯定傳承「扛茨放溪流」文史的意義，見證傳統文化的保存。

▲台南市南興國小、溪南寮興安宮新吉庄龍安宮為緬懷先人艱辛，特邀請李養工藝師製作「草茨」，重演先民遷徙史況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，距今91年前的曾文溪水暴漲導致新吉庄的居民為了生存，整個村莊開始了「避溪蛇求安居」的相放伴遷徙，也開啟「扛茨走溪流」的歷史。很高興透過扛茨歷史的再現，讓後代子孫能夠了解先民奮鬥努力的過程與精神，感謝市府、在地宮廟與社區團體的參與及用心讓歷史文化能夠保存傳承下去。

▲台南市南興國小、溪南寮興安宮新吉庄龍安宮為緬懷先人艱辛，特邀請李養工藝師製作「草茨」，重演先民遷徙史況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

溪南寮興安宮黃登圍主委長期著力於培養、深耕台江文化，為復原「扛茨走溪流」活動盡心盡力，串連曾文溪兩岸的廟宇、部落發揮互助的精神，彼此支援人力相放伴來完成此次活動。南興國小黃寶東校長則深深感謝身為校友的李養老先生無私奉獻，藉由帶領全校師生參與建造草茨的過程，培養學生了解並重視在地文化。

▲台南市南興國小、溪南寮興安宮新吉庄龍安宮為緬懷先人艱辛，特邀請李養工藝師製作「草茨」，重演先民遷徙史況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李養老先生年輕時跟隨父兄學習草茨工法，為文資局所登錄之草茨工藝匠師，也是國內僅存之草茨匠師。活動所建構的草茨寬10公尺、縱深4.8公尺、高4公尺，骨架由刺竹、桂竹、孟宗竹以純手工鑿孔榫接完成後，再於屋頂覆蓋二層茅草輔以竹釘、藤皮固定。風車電影公司蔡坤州導演為保留工法及記錄過程，草茨130天的建造過程全程義務拍攝，讓工藝之美能以數位影像的方式完整保留。

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