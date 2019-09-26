狗心靈受傷了！狂吠電表抄表員被踹5下　還差點被機車頭撞

▲邱姓電表抄表員2度被綁著的大黑狗狂吠，鞋子被咬後以腳反擊踹狗5下。（圖／翻攝自「宜蘭知識＋」，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

抄電表被狗吠以腳回擊！25日宜蘭邱姓電表抄表員抄表時，先被大黑狗猛吠嚇一跳，當抄另一電表時，鞋子被狗咬一下，他以腳反擊踹狗5下，還以機車頭作勢撞狗。狗主人心疼po網討公道。台電致歉表達會再教育之外，也將向狗主人親自道歉。

宜蘭冬山鄉許姓民眾在臉書「宜蘭知識＋」說：「我一直都覺得抄水表電表的人員很辛苦，每每都要家家戶戶去抄，但是我真的覺得影片中的抄表人員很不可取，不知道他是火氣大呢？還是心情不好…還是我養狗綁在門口顧門不好？我正要出來看看狀況，他就跑了…他是不是對每一戶有養狗的人家，都是用這個方法來處理的呢？

#騎車沒戴安全帽不是我要講的重點

#其實他只要在騎樓下走到我的藍色小金旺旁就可以抄表了

#狗若不會吠陌生人那養他要幹嘛

以下為編輯後敘：

這文才發了不到十分鐘,大家反應太激烈了，我先做個說明,其實我並沒有怪他

我也在事後安撫了一下我們家小黑，或許當下抄表人員認為狗要咬他，所以出腳反擊，我之所以發出來是要做個提醒，應該有更好的處理方式，請大家理性回應就好。」

網友則留言：「一定要把這個爛人抓出來，不然還會有下一個毛小孩會受傷的！」、「毛孩就跟家人一樣，踢就不對」、「超扯！根本就是特意去踹狗，後面還有機車衝撞狗狗的動作」。

▲邱姓電表抄表員踹狗5下，狗還猛吠，他以機車頭作勢撞狗。（圖／翻攝自「宜蘭知識＋」）

有人則認為：「飼主是否應該讓狗狗活動範圍不要超出家裡，如果追到馬路上別人只是經過你家附近被你的狗吠到嚇到跌倒了，算誰的？抄表員當下處理的方式真的不對， 可能你覺得莫名其妙被吠，一開始或許你還能有理，你可以直接騎走，還是請這家主人出來處理，可是你去踢狗，對都變成不對的了！牠也是條生命，只是顧家什麼也不懂，你該跟綁牠在外面的飼主說明，而不是而不是????牠出氣！ #這是我自己的看法並沒有要替誰說話！」

台電宜蘭營運處致歉表說，會再教育之外，也將向狗主人親自道歉。而台電抄表業務，均以外包方式處理，宜蘭全縣將近32萬用戶，只有16個抄錶員，每天平均超表5、6百戶（市區密集度高可達上千戶），工作量大，也希望民眾可以多體諒抄表員 辛勞。

宜蘭動植物防疫所表示，將主動追查並請抄表員說明，行為惡劣者會裁罰1萬5～7萬5元。