　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狗心靈受傷了！狂吠電表抄表員被踹5下　還差點被機車頭撞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼邱姓電表抄表員2度被綁著的大黑狗狂吠，鞋子被咬後以腳反擊踹狗5下。（圖／翻攝自「宜蘭知識＋」）

▲邱姓電表抄表員2度被綁著的大黑狗狂吠，鞋子被咬後以腳反擊踹狗5下。（圖／翻攝自「宜蘭知識＋」，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

抄電表被狗吠以腳回擊！25日宜蘭邱姓電表抄表員抄表時，先被大黑狗猛吠嚇一跳，當抄另一電表時，鞋子被狗咬一下，他以腳反擊踹狗5下，還以機車頭作勢撞狗。狗主人心疼po網討公道。台電致歉表達會再教育之外，也將向狗主人親自道歉。

宜蘭冬山鄉許姓民眾在臉書「宜蘭知識＋」說：「我一直都覺得抄水表電表的人員很辛苦，每每都要家家戶戶去抄，但是我真的覺得影片中的抄表人員很不可取，不知道他是火氣大呢？還是心情不好…還是我養狗綁在門口顧門不好？我正要出來看看狀況，他就跑了…他是不是對每一戶有養狗的人家，都是用這個方法來處理的呢？

▲▼邱姓電表抄表員2度被綁著的大黑狗狂吠，鞋子被咬後以腳反擊踹狗5下。（圖／翻攝自「宜蘭知識＋」）

#騎車沒戴安全帽不是我要講的重點
#其實他只要在騎樓下走到我的藍色小金旺旁就可以抄表了
#狗若不會吠陌生人那養他要幹嘛

以下為編輯後敘：
這文才發了不到十分鐘,大家反應太激烈了，我先做個說明,其實我並沒有怪他
我也在事後安撫了一下我們家小黑，或許當下抄表人員認為狗要咬他，所以出腳反擊，我之所以發出來是要做個提醒，應該有更好的處理方式，請大家理性回應就好。」

網友則留言：「一定要把這個爛人抓出來，不然還會有下一個毛小孩會受傷的！」、「毛孩就跟家人一樣，踢就不對」、「超扯！根本就是特意去踹狗，後面還有機車衝撞狗狗的動作」。

▲邱姓電表抄表員踹狗5下，狗還猛吠，他以機車頭作勢撞狗。（圖／翻攝自「宜蘭知識＋」）

▲邱姓電表抄表員踹狗5下，狗還猛吠，他以機車頭作勢撞狗。（圖／翻攝自「宜蘭知識＋」）

有人則認為：「飼主是否應該讓狗狗活動範圍不要超出家裡，如果追到馬路上別人只是經過你家附近被你的狗吠到嚇到跌倒了，算誰的？抄表員當下處理的方式真的不對， 可能你覺得莫名其妙被吠，一開始或許你還能有理，你可以直接騎走，還是請這家主人出來處理，可是你去踢狗，對都變成不對的了！牠也是條生命，只是顧家什麼也不懂，你該跟綁牠在外面的飼主說明，而不是而不是????牠出氣！ #這是我自己的看法並沒有要替誰說話！」

台電宜蘭營運處致歉表說，會再教育之外，也將向狗主人親自道歉。而台電抄表業務，均以外包方式處理，宜蘭全縣將近32萬用戶，只有16個抄錶員，每天平均超表5、6百戶（市區密集度高可達上千戶），工作量大，也希望民眾可以多體諒抄表員 辛勞。

宜蘭動植物防疫所表示，將主動追查並請抄表員說明，行為惡劣者會裁罰1萬5～7萬5元。

ET快訊
韓粉抓狂了！衝入高雄記者會場　大罵議員李喬如：臭三八
快訊／北北基宜「大雨特報」來了！　氣象局示警防瞬間大雨
「大咖視后女星」做外賣淫穢內幕被挖！陪睡價碼曝光
連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層超奢華…名錶擺滿
郭台銘重申不接受慰留：吳敦義承諾25日處理退黨程序卻言而無信
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／子宮破裂20cm！嬰臉發黑亡母命危...院長10萬、主治醫20萬交保

被甩怒下藥！他分手砲後「塑膠袋套頭」猛勒　再拿棉被活活悶死女友...判無期

快訊／台大學生打電話到心輔中心：我想死！　校方嚇壞急報警　

看到有人操作ATM離開...機器竟吐鈔！　她爽拿1萬4挨告

台中滯洪池變「快樂牧場」雞鴨鵝羊都有　市府：要求2週內改善

泡沫紅茶店包廂好嗨　老闆Line揪團開賭13支、德州撲克

無照男大生偷開爸爸車…載2友「夜遊北海岸」　返程撞死社區總幹事

狗心靈受傷了！狂吠電表抄表員被踹5下　還差點被機車頭撞

所長一眼認出慣竊　他心虛逃逸逆向蛇行衝撞！女警拔槍壓制

女毒販運轉手想逃險撞警遭開3槍　被壓制喊「哪有人抓第二次的啦」

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

《炮仔聲》又有新角色！　 一看是「‎超夯百萬YouTuber HowHow」

快訊／子宮破裂20cm！嬰臉發黑亡母命危...院長10萬、主治醫20萬交保

被甩怒下藥！他分手砲後「塑膠袋套頭」猛勒　再拿棉被活活悶死女友...判無期

快訊／台大學生打電話到心輔中心：我想死！　校方嚇壞急報警　

看到有人操作ATM離開...機器竟吐鈔！　她爽拿1萬4挨告

台中滯洪池變「快樂牧場」雞鴨鵝羊都有　市府：要求2週內改善

泡沫紅茶店包廂好嗨　老闆Line揪團開賭13支、德州撲克

無照男大生偷開爸爸車…載2友「夜遊北海岸」　返程撞死社區總幹事

狗心靈受傷了！狂吠電表抄表員被踹5下　還差點被機車頭撞

所長一眼認出慣竊　他心虛逃逸逆向蛇行衝撞！女警拔槍壓制

女毒販運轉手想逃險撞警遭開3槍　被壓制喊「哪有人抓第二次的啦」

普悠瑪案尤振仲轟調查小組避重就輕　政院：尊重司法調查

愛上烏托邦的桃花源　黃浩洸率小丑默劇團赴烏鎮

史明最後的人生學堂　蔡英文低調獻花致意

一日很美式！陽明山看復古舞蹈、玩橄欖球、射飛鏢換禮物

請投50！夫妻小情趣...無痛存錢「爆出一桶金」笑：能出國啦　萬人被閃瞎了

走失4年意外在700公里處尋回！　他激動擁抱愛犬：生命再度完整了

私菸案新進展！關務署首波將針對旅客開罰　「林家如」是否在內受關注

快訊／子宮破裂20cm！嬰臉發黑亡母命危...院長10萬、主治醫20萬交保

來夏威夷不能錯過5家必打卡　最好吃的巴西莓碗、特色餐車

被甩怒下藥！他分手砲後「塑膠袋套頭」猛勒　再拿棉被活活悶死女友...判無期

社會熱門新聞

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發..

女懷孕3月遭性侵！男友幫討公道..

外籍男無套內射　女工程師怒「怎..

少婦燒醫師夫害毀容　她崩潰：先..

隧道限高4.6m　曳引車強闖恐..

子宮破裂男嬰亡！家屬撒冥紙…醫..

連千毅被印上0024！密談律師..

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱..

起底女聖師　從上班族到創邪教帝..

繼父壓上強行進出！她喊：救命　..

徐立德第二春「風流往事」遭父母..

子宮破裂嬰死母危！醫痛喊：我不..

派出所前撞車不停！他300m後..

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億..

更多熱門

相關新聞

屁孩逛店被趕踢狗？　家長回應了

一群高中生22日晚間到西門町逛整人玩具店，結果不消費就算了，還無視店內的「請勿動手」標示，直接將商品拿起來把玩，佔據店內走道。老闆娘請他們不要擋道，沒想到一行人離開時竟憤而踢了店犬一腳，讓老闆娘氣得找上前理論，不料反被對方強逼道歉，怒嗆「妳對不起是用喊的嗎？」

浪浪被踹　揪弟兄咬他的車解恨

流浪狗上公車　運將踹牠罰3000

遭指控踢狗　男喊冤：女兒遭攻擊

狗當足球踢　男踹一腳罰1.5萬　

關鍵字：

台電抄表員踢狗

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

身分證含1與0　吃Buffet半價

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭用途

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層奢華內部曝

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

首胎產女！婆逼「不准減肥」拚生男　結果變死胎

高雄環保檢舉達人　7個月賺67萬

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

女懷孕3月遭性侵！男友幫討公道　

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面