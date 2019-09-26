更新iOS 13.1請留意！私自更換螢幕　蘋果iPhone 11/Pro/Pro Max會彈窗警告！

▲iPhone 11拆解。（圖／翻攝自ifixit）

科技中心／綜合報導

以拆解Apple產品聞名的iFixit發現，當iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max升級iOS 13.1後，蘋果會對私自更換非官方螢幕以及未經認證為官方螢幕的iPhone，出現彈窗警告「無法驗證此iPhone是否具有Apple原裝顯示器。」

iFixit指出，這條警告訊息在主頁彈出顯示後，將持續在鎖定通知中連續顯示4天，之後在“設置”>“常規”>“關於”中，繼續保留約15天，最後這條訊息還將被加入到用戶的“設備信息”中，以便Apple員工可以查看。

▲iFixit發現，iOS 13.1新增了一項警示功能，如果蘋果手機用戶非經官方更換螢幕，將會彈出視窗警告。（圖／翻攝自Twitter／iFixit）

iFixit表示，即便是兩部相同型號的iPhone，進行螢幕互換，也會出現這個警告，要想避免出現這樣的情況，必須通過官方途徑，更換對應iPhone型號的手機螢幕。除了失去True Tone（iPhone偵測外在環境的光線強弱，自動調整手機呈現的顏色及亮度），這個警告提示並不影響實際操作。

iFixit指出，經實際測試iPhone 11系列，這個提示只會出現在iOS 13.1的正式版中，iOS 13或者iOS 13.1測試版都不會出現這個更換螢幕的提示。

iFixit指出，在對iPhone 11同一型號進行螢幕互換後，由於沒有經過蘋果官方軟件對替換後屏幕的認證，幾天之後就出現了這個彈窗警告。

iFixit指出，即便是把face ID也做對應的螢幕更換，彈窗依舊存在，蘋果應該是透過加密將每個螢幕與對應的iPhone進行配對，然後綁在一起，若不使用經官方認證的屏幕，彈窗就會出現。

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