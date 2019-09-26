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吃水餃想轉電視！暖老闆笑「當自己家就好」　結帳加碼撩：常回家吃飯哦

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喝湯,用餐,吃飯,客人,餐廳（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲老闆要原PO把店當自己家就好。（示意圖／stocksnap）

網搜小組／鄺郁庭報導

去吃飯也默默被老闆撩！一名女網友日前發文表示，她去吃水餃，點完餐坐下來的時候，看到電視放的是政論節目，她就跑去問老闆能不能轉台，對方就笑說「可以啊！妳就當自己家就好」。之後用完餐，原PO就要結帳準備離開，沒想到付完錢，老闆講了一句話，讓她直呼「哇……現在老闆都這麽會撩客人的嗎？」

這位女網友在臉書《爆廢公社》表示，「剛剛去吃水餃，點完餐坐下來，看到電視播著無聊的政論節目」，她就跑去問老闆「老闆，不好意思，請問我可以轉台看嗎？」對方不僅說可以，還要她把店「當自己家就好」，沒想到原PO用完餐、去結帳的時候，老闆直接開撩一波：

請繼續往下閱讀...

原PO：不好意思，我的多少錢？
老闆：總共150
原PO：（拿錢給老闆）
老闆：以後要常回家吃飯哦！

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南港美食─北大荒水餃（圖／記者李姿儀攝）

▲原PO去吃水餃，被老闆撩一波。（示意圖／資料照）

聽到老闆突然說了「要常回家吃飯哦！」讓原PO忍不住笑說「好～謝謝！」也在心裡冒出OS「哇……現在老闆都這麽會撩客人的嗎？」事後看到有人問店家資訊，原PO還笑回，「因為他是新開沒多久的店，我怕到時候要排隊，所以就不透露啦！哈哈！好東西就是不能跟大家分享啊！」

看到貼文後，其他網友也紛紛笑說，「不是啦，回家吃飯，我是不會付錢啦」、「老闆娘在他後面很火」、「妹子就說當自己家，要常回家吃飯；要是大媽就叫她趕快回家吃飯」、「回老闆，那下次回家還要付錢嗎」、「怎麼看完覺得好感動」、「最喜歡這樣的店了」、「換成阿宅：『老闆我可以轉台看嗎？』老闆：『不行！當自己家喔！』」

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水餃老闆電視結帳爆廢公社

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