國安會示警：台年底前再斷1至2邦交國　藍綠立委齊呼「太保守了」

▲台灣目前僅剩15個邦交國。（資料照／記者季相儒攝）

記者楊蕓／台北報導

國安會提出警示，指大陸當局正介入2020年台灣選舉，年底前恐再斷1到2個邦交國。民進黨立委王定宇直言預測「太保守」，國民黨立委許毓仁也預估「可能斷5個」，目的是取得南太平洋經濟海域的外交跟經濟權，「到底蔡英文政府的親美政策有沒有效，或者最後害到中華民國，我認為斷1至2個國家恐怕低估了。」

國安會23日提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告，直指中國大陸升高對台威脅、介入2020選舉，「年底前可能再斷我一到兩個邦交國」。對此，總統蔡英文26日回應，已經請外交部同仁加強各方面作業，務必全力鞏固邦交，至於很多的支持台灣的國家，各方面都幫助台灣強化信心。

民進黨立委王定宇受訪時表示，國安會預測「太保守了」，他認為目前台灣僅剩15個邦交國，「沒有一個國家是綠燈」，因為所有邦交國都已被中國大陸鎖定，在特定時候作為攻擊台灣的外交戰工具。

王定宇強調，中國大陸的金錢外交手段，台灣早已揚棄，但在國際現實利益上，台灣每個邦交國都面臨威脅，不過，對台灣的生存和經濟來說，包括與美、歐、加等國家多互動、在「非邦交」關係中確保台灣利益等，是另一個外交戰場，這方面台灣這幾年也有進展。

國民黨許毓仁受訪時則直言，「不只1到2個，可能會斷5個左右」，因為中國大陸目的是在明年選舉前，讓台灣邦交國斷到只剩下10個，目的是切斷南太平洋第二島鏈巨大的經濟範圍，取得南太平洋經濟海域的外交跟經濟權，對美國而言造成非常大的威脅。

許毓仁說，中國大陸在中美貿易戰得不到與美國談判的優勢，因此挖台灣邦交國很明顯是揍給美國看，「到底蔡英文政府的親美政策有沒有效，或者最後害到中華民國，我認為斷1至2個國家恐怕低估了。」

民進黨立委余天則說，斷交是可以想像的，但一個禮拜就斷交兩國，對蔡英文並沒有影響，「因為民眾都知道我們也無能為力，我們也不必用更多的金錢去促成外交。」

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